„Secretul“ creativităţii grupului de firme „Celco“

„Secretul“ creativității grupului de firme „Celco“

Orice manager știe că forța de muncă este cea mai importantă resursă a companiei pe care o conduce și că dezvoltarea și viitorul afacerii depind de creati-vitatea și capacitatea ei de a fi în pas cu noul. Practica de-monstrează că marea majoritate a managerilor români pun prea puțin în valoare aceste calități. Mulți dintre ei nu sunt preocupați sau nu se pricep să le dezvolte. Aceasta este principala expli-cație a gradului scăzut de inventivitate și inovare în rândul companiilor din țara noastră, unul dintre cele mai mici din Uniunea Europeană.Grupul de firme „Celco”, din Constanța, face parte din plutonul companiilor inovative. În ultimii ani, a deschis noi capacități de producție și a lansat pe piață mai multe produse și metode de vânzare noi. Care este „secretul” acestor performanțe?„Este vorba de o strategie în politica noastră de resurse umane. Orice tânăr care vrea să acceseze un anumit curs, o anumită formă de pregătire sau stagiu de schimb de experiență - chiar și în domenii colaterale, de graniță, interdisciplinare - este sprijinit. Suportăm toate costurile de pregătire, inclusiv la facultate.Cele mai importante sunt schimburile de experiență. Te ajută să vezi ce fac și ceilalți din domeniu. Și mă refer la toată Europa.Numai în ultimul an, echipele tehnice și directorii din Celco au fost în Italia, Germania și Polonia. Una dintre temele de documen-tare a fost cea a varului. Am vrut să vedem și alte soluții, cum au rezolvat și alții problemele, pentru a putea să implementăm la noi o tehnologie modernă. Acesta este doar un exemplu, dar așa am procedat permanent.Trebuie să știți că nu este de loc ușor să faci schimburi de experiență, mai ales în Europa de Est, unde lumea e reticentă. Noi ne-am creat relațiile care să ne permită acest lucru. Când vrei să accesezi anumite tehnologii, chiar producătorii îți dau posibilitatea să vizitezi alte unități și să faci schimb de experiență.În industrie, cea mai importantă este echipa. Ea trebuie să pună totul sub semnul întrebării și să caute soluții mai bune. Este important ca acționariatul, admi-nistrația să-i încurajeze pe angajați să fie creativi, să-i determine să înțeleagă faptul că totul e în continuă mișcare, că lumea se schimbă în condițiile unei informatizări și automatizări accelerate “ - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Niculae Dușu, președintele grupului de firme „Celco”.