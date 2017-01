Secretele din dosul creditelor super avantajoase

Adesea, fie că este vorba de achiziții sau de plata unor cheltuieli, nevoia de bani îi determină pe mulți să apeleze la împrumuturile acordate de bănci. Așa cum este normal să existe într-o piață dezvoltată ca a noastră, ofertele băncilor sunt cât se poate de diversificate. Însă tocmai această diversitate pare să dea bătăi de cap potențialilor clienți ai băncilor, întrucât riscul de a încheia un contract mai puțin avantajos este și el destul de ridicat. De obicei, tendința băncilor este de a încheia cu viitorii clienți contracte de credit pe perioade cât mai lungi și cu clauze cât mai stricte în favoarea băncii. Tocmai pe acest aspect mizează și băncile din România, majoritatea clienților pierzându-și răbdarea după parcurgerea primelor două pagini din contract, care practic nu spun nimic. Pentru toți aceștia am încercat să realizăm o scurtă prezentare a fețelor nevăzute ale produselor oferite de către bănci. Majoritatea celor care apelează la împrumuturi au tendința de a se îndrepta către creditele fără garanții. La drept vorbind, este și normal, frica de a pierde locuința este mult mai mare decât frica de a intra în insolvabilitate. Ceea ce nu știu ei este că, de regulă, creditele fără nici un fel de garanții sunt însoțite de comisioane de acordare foarte mari, necesare pentru acoperirea asigurării de risc financiar. Un alt aspect care trebuie urmărit la încheierea unui contract, mai ales la cele în alte monede decât cea națională, sunt fluctuațiile cursurilor care pot avea loc pe parcursul derulării împrumutului. Astfel, la cea mai mică modificare, dobânzile și costurile pot avea creșteri sau scăderi semnificative, ceea ce va duce într-un final la o creștere a datoriei, cazul cel mai frecvent întâlnit, sau chiar la o scădere. Tocmai din acest motiv, băncile sunt tentate ca la creditele pe termen lung în valută să introducă un cost adițional, pentru a se proteja de o eventuală scădere foarte mare a cursurilor valutare. Pentru mai multă siguranță, fiecare client ar trebui ca, înainte să își pună semnătura pe contract, să verifice care este cursul la care se calculează ratele. O altă greșeală făcută de clienții băncilor este că, de cele mai multe ori, acceptă doar cifrele prezentate de agentul băncii, fără a mai pune și alte întrebări suplimentare. Astfel, nu de puține ori s-a întâmplat ca un produs aparent avantajos, să fie de fapt total dezavantajos din cauza unor costuri de care nu se spusese nimic până atunci. Tocmai din acest motiv, înainte de semnarea și acceptarea condițiilor impuse de bancă, este bine să se facă o comparație cu un produs asemănător, dar oferit de o altă bancă. Una dintre cele mai noi metode adoptate de bănci pentru atragerea clienților este oferirea unor dobânzi aparent mici. Nimic mai adevărat, doar că ceea ce nu știu mulți, fie din neatenție, fie din dezinteres, este că, de cele mai multe ori, dobânzile minuscule sunt practicate doar pe o perioadă limitată de timp, de maximum un an, după care se trece la o dobândă variabilă. Asta în condițiile în care creditul este acordat, spre exemplu, pe 25 de ani. O atenție deosebită trebuie acordată comisioanelor, aceasta fiind practic cea mai des întâlnită metodă în rândul băncilor în încercarea de a-și rotunji veniturile. Printre comisioanele practicate se regăsesc cel de administrare, de credit, de gestiune, de risc valutar sau de rezervă minimă obligatorie. 