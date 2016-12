Seceta face dificilă navigaţia pe Dunăre

Seceta face dificilă navigația pe Dunăre

Potrivit Autorității Navale Române, seceta prelungită din această perioadă a avut ca efect scăderi accentuate ale cotelor apelor Dunării, fapt ce a determinat desfășurarea cu dificultate a navigației pe anumite sectoare ale fluviului.În zona de jurisdicție a Căpităniei Zonale Giurgiu, navigația se desfășoară cu dificultate pe următoarele sectoare: km 567 - 568, km 522 - 523, km 399 - 400 și 405 - 406.La punctul dificil km 567 - 568, zona Zimnicea, navele fac țuguri (convoaie) de 1-2 barje pe trecere și alimbări (descărcări parțiale) de marfă.Pe data de 5 august, la ora 15, situația navelor aflate în așteptare era următoarea:- nave propulsate staționate - 14 nave sub pavilion străin și 3 nave sub pavilion român;- nave nepropulsate - 63 nave sub pavilion străin și 13 nave sub pavilion român.Navele staționate sunt nave de transport mărfuri generale.În zona de jurisdicție a Căpităniei Zonale Drobeta Turnu Severin sunt identificate următoarele puncte dificile: km 819 - 824 zona Salcia, km 782 - 785 zona Bogdan, km 757 - 760 zona Petrișul, km 676 - 677 zona Bechet.Ieri se făceau țuguri de convoaie numai în zona cuprinsă între km 676 și 677 la Bechet.Șenalul navigabil nu este blocat pe niciun sector al Dunării.