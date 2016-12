Seceta din domeniul hidro va atinge vârful în luna octombrie

Programul energetic de iarnă a fost prezentat și aprobat în Guvern, iar seceta din domeniul hidro va atinge vârful în luna octombrie, a declarat astăzi, în cadrul Conferințelor Focus-Energetic, Rodin Traicu, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (MECMA), anunță Agerpres.„Impactul mediu al secetei în domeniul hidro este de aproximativ 2.000 MW. Nivelul în lacurile de acumulare îl menținem constant în jur de 70%, încercând să evităm diminuarea rezervei de apă, respectiv energie din lacurile de acumulare și utilizarea doar în perioade de criză accentuată. Acesta este un motiv pentru care energia hidro are o valoare mai redusă. Conform prognozelor hidro-meteorologice, vârful de secetă va fi atins undeva în luna octombrie, după care se previzionează un an fluviometric normal. Asta înseamnă că este posibil ca în lunile de iarnă să revenim pe un debit al Dunării în parametrii normali de 5.000 - 5.500 de metri cubi pe secundă, ceea ce va asigura capacitățile obișnuite dintr-un an normal de producere a energiei pe parte hidro“, a explicat Traicu, citat de Agepres.