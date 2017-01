Seceta „atentează” la livezile de piersici şi caişi

Seceta „atentează” la livezile de piersici și caiși

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură (SCDP) Constanța a organizat, la finele acestei săptămâni, un concurs al soiurilor de piersic și cais, la care au participat mai mulți producători din Dobrogea și localitatea Bă- neasa, București. De asemenea, concursul a marcat și împlinirea a 30 de ani de la înființarea SCDP Constanța. „Rolul stațiunii de cercetare de la Valu lui Traian este de a pune în valoare condițiile favorabile de dezvoltare a culturilor de piersic și cais. Dobrogea este cea mai bună zonă de cultivare a celor două specii de pomi fructiferi, suprafața totală a livezilor ajungând, la un moment dat, la peste 4.800 de hectare", spune Valentin Spiță, directorul SCDP Constanța. Stațiunea locală de cercetare, singura din Dobrogea, derulează, în prezent, trei programe specifice. Primul dintre ele constă în colectarea, conservarea și valori-ficarea speciilor și soiurilor de cais din țară și de peste hotare. „Dispunem de peste 850 de genotipuri de piersic și de peste 450 de genotipuri de cais, care pot fi folosite pe orice tip de sol și în aproape toate condițiile climaterice", explică Valentin Spiță. Al doilea program derulat vizează ameliorarea genetică a soiurilor și adaptarea lor la condițiile din Dobrogea. Cercetătorii constănțeni au colaborat cu experți în pomi-cultură din Statele Unite ale Americii, rezultatele obținute fiind 8 portaltoi, 13 soiuri de cais și 26 de piersic, din care 10 de nectarin, 9 standard și 7 de piersic ornamental. Al treilea program prevede integrarea în peisajul dobrogean a mai multor tipuri de soiuri de piersic, cais, cireș, vișin și migdal. „Am introdus deja soiurile Collins, Jerseyglo și Redskin. Alături de soiurile clasice, asigurăm o perioadă de consum de peste 100 de zile", spune directorul SCDP Constanța. În ciuda rezultatelor bune, po-micultura are de suferit din cauza secetei. În luna iunie, temperatura la sol a atins 60,5 grade Celsius, livezile fiind afectate din plin. „Rădăcinile pomilor nu intră suficient de mult în pământ pentru a scăpa de căldura excesivă. Agricultură nu se poate face fără un sistem de irigații. Deocamdată, ne bazăm tot pe cel vechi. În plus, nici forări nu se pot face, deoarece «atentăm» la rezerva de apă potabilă a populației", spune Valentin Spiță.