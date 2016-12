Se trece la Noul Mers al Trenurilor! Suplimentări pe rutele Bucureşti Nord - Constanţa, Galaţi - Constanţa

Se trece la Noul Mers al Trenurilor! Suplimentări pe rutele București Nord - Constanța, Galați - Constanța

CFR Călători informează că, începând cu data de 15 decembrie, va intra în vigoare Noul Plan de Mers al Trenurilor 2013-2014, care va fi valabil până la data de 13 decembrie 2014.În traficul intern, CFR Călători va asigura și în 2014 serviciul public de navetă între marile orașe și localitățile din proximitatea acestora. În plus, se va menține mersul de tren cadențat pe rutele unde condițiile de circulație și exploatare permit acest lucru și unde traficul de călători plătitori este cu preponderență de navetă: București Nord - Pitești - Craiova prin Roșiori Nord, București Nord - Ploiești și Constanța - Mangalia (în sezonul estival). În ceea ce privește zonele turistice precum Valea Prahovei, Vatra Dornei etc., pasagerii vor avea în continuare la dispoziție un număr suficient de trenuri în funcție de sezon și de trafic.Față de 2013, toate trenurile InterRegio vor circula zilnic, cu excepția a trei perechi de trenuri pe ruta București Nord - Ploiești. În plus, vor fi introduse câte o pereche de trenuri pe fiecare dintre rutele București Nord - Constanța, Galați - Constanța și Drobeta Turnu Severin - Timișoara Nord (din 1 februarie 2014). Totodată, se va relua legătura București Nord - Cluj Napoca prin Simeria cu trenurile IR 1823/1824. Trenurile IR 1621/1622 vor conecta București Nord de Timișoara prin Arad.