Se schimbă „garda“ în regiile şi companiile statului

Se schimbă „garda“ în regiile și companiile statului

În următoarea lună, în regiile și companiile cu capital majoritar de stat, aflate în subordinea ministerelor, se vor produce schimbări la vârf. Administratorii și directorii numiți de fosta coaliție guvernamentală vor fi înlocuiți. Premierul Victor Ponta susține că schimbările nu vor mai fi făcute pe criterii politice și că în funcțiile de conducere vor fi promovați profesioniști din respectivele întreprinderi. Poate că primul ministru chiar crede că România ar putea intra în epoca meritocrației, dar nu-i pot suspecta pe cei mai mulți dintre colegii săi din USL că-i împărtășesc opinia. Sunt convins că forța algoritmului politic se va impune și de această dată, așa cum a făcut-o când au venit la putere CDR - PD, Alianța DA, PD-L - PSD - UDMR, PD-L - UDMR - UNPR. Ministrul Economiei, Daniel Chițoiu, a anunțat, deja, că va fi controlată activitatea fiecărei companii de stat și că „vor fi schimbați toți directorii care au furat și au fost numiți politic”. N-or fi toți directorii hoți, dar cu siguranță că toți au fost promovați printr-o decizie politică. Deci vor fi schimbați!Adunarea generală ordinară a companiei „Oil Terminal” a luat deja decizia de a declanșa procedura de selectare a administratorilor în conformitate cu prevederile OUG 109/2011. Viitorul consiliu de administrație va decide componența conducerii executive. În județul Constanța, Ministerul Economiei mai are în subordine Șantierul Naval „2 Mai”, din Mangalia, care, la rândul lui, deține 49% din acțiunile companiei româno-sud coreene „Daewoo - Mangalia Heavy Industries”. În spiritul algoritmului, vor urma schimbări la „2 Mai” și DMHI (unde partea română deține portofolii de administratori și pe cel de vicepreședinte). La Constanța, Ministerul Transporturilor va avea mult de lucru cu schimbările, pentru că are mai multe structuri (nu doar companii). Este vorba de: Autoritatea Navală Română, Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța, Compania Națională Adminis-trația Canalelor Navigabile, Compania Națională de Radiocomunicații Navale „Radio-Nav” SA. La nivel local se fac, deja, liste de propuneri, pentru a fi înaintate ministrului. Se zvonește că portul va fi al PSD.