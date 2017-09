Se reiau negocierile! Chinezii ar putea construi reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă

Se reiau negocierile! Chinezii ar putea construi reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă

Sâmbătă, 26 August 2017.

„Joi, am avut AGA, unde a fost aprobată mandatarea Consiliului de Administrație care să stabilească termenii și condițiile mandatului de negociere în continuare a acestui proiect. Acest mandat a fost dat ca urmare a aprobării unui memorandum în Guvern în luna iulie cu această tema. Acest mandat stabilește termeni și condiții legat de o negociere timp de șase luni, începând de ieri (n.r. - ieri)”, a afirmat Daniela Lulache, într-o conferință de presă privind bilanțul mandatului său la conducerea Nuclearelectrica.Potrivit acesteia, negocierile pentru reactoarele 3 și 4 vor reîncepe în luna septembrie.„Negocierile fuseseră suspendate din decembrie anul trecut și vor fi reluate în luna septembrie. Eu cred că reactoarele 3 și 4 sunt absolut obligatorii dacă vrem să avem independență energetică și securitate energetică. Este absolut esențial ca statul român să își definească în detaliu rolul, contribuția, aportul, susținerea. Este un proiect viu și dinamic. Partenerii noștri vin cu o solicitare, noi cu un răspuns, deci nu este imposibil ca negocierile să se termine în șase luni, dar nu este nici ușor”, a adăugat Lulache.Totodată, ea a mai spus că este esențial ca decizia privind prelungirea duratei de viață a reactorului 1 să fie luată până la finele acestui an, altfel va fi prea târziu.Lulache a fost întrebată și despre zvonurile privind preluarea Companiei Naționale a Uraniului de către Nuclearelectrica, informație pe care a infirmat-o.„Nu există astăzi o discuție între Nuclearelectrica și CNU sau alte instituții. Discuțiile despre raporturile dintre CNU și Nuclearelectrica sunt dezbătute de ani de zile. Am vrut să ne uităm la posibilitatea menținerii în România a ciclului integrat, dar în final CNU a refuzat încheierea contractului. Deci, o analiză pe această temă în prezent nu există. Noi am făcut propuneri Ministerului Energiei pe această temă și aceste discuții se pot relua, dar doar dacă există în spate analize, studii de fezabilitate, de mediu”, a mai declarat oficialul Nuclearelectrica.