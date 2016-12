Se înfiinţează funcția de atașat agricol

Se înființează funcția de atașat agricol

Guvernul a decis înființarea funcției de atașat agricol, funcție publică ce va avea rolul să asigure reprezentarea României în țări membre UE sau în țări terțe, în domeniul politicii agricole comune și promovării produselor agroalimentare.Potrivit ordonanței de urgență adoptate, aceste funcții de atașat agricol pot fi ocupate de funcționari publici din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al instituțiilor subordonate acestuia, în urma concursului organizat în acest scop, în condițiile Legii privind Statutul funcționarilor publici. Criteriile de selecție și modalitatea de organizare a concursului vor fi aprobate prin ordin comun al miniștrilor Agriculturii și Afacerilor Externe. Stabilirea țărilor și a perioadei în care se efectuează misiunile de reprezentare se va face prin ordin al ministrului Agriculturii, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.În acest moment, Ministerul Agriculturii are în vedere înființarea a 12 posturi de atașat agricol, cărora li se va asigura salarizarea similară funcțiilor îndeplinite în cadrul misiunilor și reprezentanțelor României din străinătate, cu încadrarea în bugetul alocat pentru 2016.Decizia înființării acestor funcții a fost luată de Guvern având în vedere că în cadrul UE sectorul agricol are o pondere importantă atât prin politicile sectoriale complexe și de dezvoltare rurală promovate, cât și prin alocările bugetare. România, unul dintre principalele state membre agricole, are interesul să stabilească și să mențină legături strânse cu statele care au interese apropiate din această perspectivă. De asemenea, reformele preconizate în cadrul Politicii Agricole Comune 2014-2020 și discutarea perspectivei financiare comunitare presupun o bună cooperare cu ministerele agriculturii din statele UE. În același timp, creșterea competitivității și capacității de producție a agriculturii românești, preconizată pentru următorii ani, presupune redinamizarea exportului și stabilirea de contacte între potențiali parteneri de afaceri din România și din alte state.Funcția de atașat agricol se regăsește și în practica altor state cu interese în domeniul alimentar precum Franța, Olanda, Austria, Danemarca, Polonia, Ungaria, Israel, SUA.