Se ia şpagă la Autoritatea Navală Română?

Se ia șpagă la Autoritatea Navală Română?

- Proiectul celui de-al doilea pavilion este de interes atât pentru navigatori, cât mai ales pentru armatori. Pentru a deschide piața muncii pentru navigatorii români eu consider că prima acțiune este să ridicăm standardul pregătirii acestora, pentru a fi preferați de agențiile de crewing. Dacă vrem să menținem tradiția și istoria navi-gatorilor români, noile generații trebuie să fie foarte bine pregătite. În privința celui de-al doilea pavilion, se știe că marea majoritate a țărilor maritime din Uniunea Europeană a creat un astfel de pavilion după o perioadă lungă de negocieri cu Comisia Europeană. Am avut o discuție de principiu cu actorii implicați în shipping-ul românesc, cu Liga Navală Română și sindicatele. Vom iniția un grup de lucru care să stabilească cum trebuie creat cel de-al doilea pavilion, în ce condiții, ca să întocmim adresele către Ministerul Transporturilor, să înce- pem acest demers.- Nu trebuie să ne grăbim. Va fi un proiect de mai mulți ani. Noi vom lansa inițiativa, dar factorul determinant va fi poziția Comisiei Europene. Ea va decide în ce măsură al doilea pavilion românesc va putea beneficia de o fiscalitate redusă.- Comisia Europeană nu poate avea o poziție discriminatorie față de România, din moment ce se vor plăti taxe în al doilea pavilion, așa cum se întâmplă în celelalte țări. Pe de altă parte, Uniunea Europeană încurajează transportul pe mare și pe apele interioare.- La întâlnirea cu comunitatea din shipping am decis să începem analiza. Nu vreau să dau termene, dar cu siguranță, în următoarele luni vor avea loc primele întâlniri pe această temă. Deocamdată, activitatea ANR vizează creșterea siguranței navigației. Avem spre promulgare o serie de acte normative. Spre exemplu, în conformitate cu STCW, personalul navigant în vârstă de peste 45 de ani va face vizita medicală la doi ani. Se va introduce proba practică la obținerea certificatului de conducător al ambarcațiunii de agrement.- Am făcut o analiză a tarifelor aplicate de ANR, care, trebuie știut, sunt stabilite prin ordin de ministru. A reieșit că cele pentru navele maritime sunt sub nivelul pieței, deci portul Constanța este un port atractiv. În ceea ce privește tarifele de examinare, suntem sub media europeană. Studiul a cuprins principalele șapte state cu tradiție la mare. În raport cu ele, suntem cu 15% sub medie. Am analizat și modalitățile de acordare a brevetului. Trebuie să știți că pentru activitatea de examinare și acordarea brevetelor alocăm resurse materiale și umane. Suntem o instituție cu finanțare extrabugetară, așa că trebuie să ne asigurăm veniturile. Acesta este motivul pentru care există aceste taxe. Trebuie precizat că salariile profesioniștilor din ANR, oameni cu brevete manageriale, sunt cu mult mai mici decât cele de pe mare. Examenul de brevet nu se poate ține simultan cu cel de absolvire, pentru că este vorba de forme diferite de învățământ, majoritatea absolvenților ieșind ingineri. Unul este examenul pentru calificarea tehnică, unde ANR nu poate interveni, și altul este cel conform STCW. Pentru anul 2016 avem programată o analiză privind tarifele și a amprentei lor asupra bugetului ANR. Trebuie să știți că acesta este destul de strâns pentru că avem obligații pe care statul și le-a asumat și noi trebuie să le implementăm. Bugetul ANR nu trebuie să fie excedentar, ca la companiile naționale. Tot ce încasăm este folosit pentru investiții, pentru dezvoltare.- Am navigat și știu exact cum se derulează controlul la navă în portul Constanța. Referitor la sesizări, doar în urmă cu un an și jumătate am primit o sesizare concretă. Din păcate, sesizările nu pot fi verificate deoarece, după control, navele pleacă din țară și nu mai putem lua legătura cu comandanții acestora. Ce am făcut în această direcție? În luna ianuarie 2016 vom implementa proiectul TelVerde. Toate persoanele care vor avea de făcut o sesizare vor putea apela un număr de telefon. Serviciul TelVerde va funcționa 24 de ore din 24 și vom putea lua măsurile ce se impun în funcție de situație. În ceea ce privește examenele, există tot felul de zvonuri. Eu îi invit pe cei care au date concrete să sesizeze organele în drept. Personal, din birou, urmăresc pe monitor activitatea de examinare, dar nu port face o monitorizare de 100%.