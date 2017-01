Se deschide sezonul croazierelor în portul Constanţa

Sosește „Deutschland!”

Se deschide sezonul croazierelor în portul Constanța

Pe litoralul românesc, turismul maritim a luat-o înaintea celui de uscat. Hotelurile din Mamaia până în Mangalia mai au două trei luni de așteptat până la sosirea primilor oaspeți, în schimb, portul Constanța va primi chiar în această sâmbătă vizita primei nave de pasageri. Ioan Bălan, directorul general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța a dat vestea: „Vine Deutschland!” Nava de croazieră de 22.400 tone, intrată în exploatare în 1998, este un adevărat hotel plutitor. Are un echipaj de 379 de persoane și locuri pentru 513 pasageri. În prezent face circuitul Istanbul - Veneția, cu escale mai lungi sau mai scurte în porturile Nessebar, Constanța, Odessa, Yalta, Chios și Kerkyra. Sâmbătă, 21 martie 2009, la ora 6, va acosta în terminalul de pasageri de la Constanța, cu 408 de pasageri, dintre care: 369 germani, 16 elvețieni, 8 americani, restul austrieci și israelieni. Din păcate, staționarea în portul românesc va fi foarte scurtă. Cei 408 pasageri abia de vor apuca să schimbe 10 euro sau dolari în lei și să-i cheltuiască pe suveniruri în cetatea Tomisului, că vor fi nevoiți să se întoarcă la navă. „Deutschland” urmează să ridice ancora în aceeași zi, la ora 18. Până în prezent, au fost anunțate 40 de escale ale unor nave maritime de pasageri, în terminalul din portul Constanța. Printre acestea se număr: „Kristina Regina”, „Nautica”, „Crystal Serenity”, „Seven Seas Navigator”, „Le Levant“ și „Costa Europa”. Nava „NCL Norvegian Jade” și-a confirmat de pe acum sosirea în octombrie 2009 - va fi prima sa vizită la Constanța -, cu circa 2.400 de turiști la bord. În 2008, în portul Constanța au acostat peste 80 de nave de croazieră, care au adus peste 31.000 de turiști. La începutul anului, estimările privind turismul în general și cel maritim în particular erau pesimiste. În ultima lună, acestea au fost semnificativ corectate. Agențiile de turism și armatorii navelor de croazieră și-au adaptat ofertele la condițiile crizei și anunță „cele mai mici prețuri”. Spre exemplu, o croazieră de 7 zile cu „Island Escape”, în insulele din Mediterana, costă 399 de lire sterline, iar pentru un voiaj de 13 zile, de la Dubai la Roma, la bordul navei „Legend of the Seas”, biletul se poate cumpără cu doar 899 de lire sterline. Este mult sau puțin? Recesiunea economică nu pare a afecta într-atât de mult compor-tamentul indivizilor încât aceștia să renunțe la concedii, vacanțe și excursii pe mări și oceane. Întotdeauna se găsesc bani pentru o escapadă pe valuri. Oamenii sacrifică luxul, confortul, aleg voiajuri mai ieftine, dar tot pleacă în croaziera mult visată. Pe acest fapt se bazează întreaga industrie a shipping-ului, care își adaptează ofertele astfel încât flacăra aventurii să nu se stingă sub vântul tăios al crizei economice.