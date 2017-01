Se dă startul Salonului de dotări hoteliere şi alimentaţie publică

Se dă startul Salonului de dotări hoteliere și alimentație publică

În perioada 23 - 26 martie are loc ce-a de-a IX-a ediție a Salonului de dotări hoteliere și alimentație publică, organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, în parteneriat cu Consiliul Județean, singurul de acest profil din județ, ce reunește, an de an, cei mai importanți furnizori de servicii și dotări specifice pentru industria HoReCa (hoteluri, restaurante, firme de catering). Ca noutate, în acest an salonul se desfășoară în cadrul Pavilionului Expozițional Mamaia unde, pe o suprafață de 1.000 mp, vor fi prezenți 36 de expozanți. Potrivit președintelui CCINA Constanța, Mihai Daraban, vorbim astfel de o creștere cu 20%, atât a numărului de participanți, cât și a suprafeței de expunere. De menționat este și faptul că 40% dintre firmele expozante sunt din Constanța și doar 25% din București. Restul participanților vin din Covasna, Alba, Argeș, Bihor, Prahova, Maramureș, Mureș, Sălaj, Sibiu, Satu Mare și Vrancea. Proprietarii și managerii unităților de cazare și alimentație publică de pe litoral sunt așteptați în cadrul salonului de furnizori de servicii și dotări pentru industria HoReCa, ce au ca scop prezentarea de noi oferte și soluții în domeniu, pe 23, 24 și 25 martie, între orele 10.00 - 18.00 sau pe 26 martie, între orele 10.00 - 15.00. Salonul poate fi însă vizitat și de publicul larg și asta deoarece produsele expuse nu se adresează exclusiv domeniului hotelier și alimentației publice. Pe cei 1.000 de mp se expune mobilier și echipamente profesionale pentru hoteluri, restaurante, bucătării, baruri, terase, spălătorii, echipamente și produse pentru curățenie și igienizare, echipamente și instalații frigorifice, precum și echipamente de încălzire, ventilație, climatizarea aerului sau instalații termice. Nu vor lipsi nici firmele care vor expune lenjerii de pat, veselă și sticlărie, decorațiuni interioare și exterioare. Mai mult, pentru prima dată, la Salon participă și firme din domeniul asigurărilor. Potrivit directorului general al CCINA, Ion Dănuț Jugănaru, în această perioadă au loc și diverse acțiuni conexe. Pe 23 martie, înce-pând cu ora 11.30, la Pavilionul Expozițional se desfășoară simpozionul „2011 - Turismul pe litoralul românesc în contextul pieței turistice europene“, acțiune organizată în colaborare de CCINA Constanța, prin Centrul Enterprise Europe Constanța și Asociația de Promovare și Dezvoltare Turistică Litoral - Delta Dunării. Sunt invitați să participe, potrivit conducerii CCINA Constanța, reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, agențiile de turism care valorifică litoralul românesc, dar și reprezentanții societăților de turism de pe litoral.