Se dă START-ul

START, programul de sprijinire a tinerilor antreprenori, derulat de Ministerul pentru IMM-uri, Comerț, Turism și Profesii Liberale, se află în faza de achiziție publică pentru serviciile de consultanță, oferite managerilor care se înscriu la cursuri. Este penultimul program din acest an, din totalul de 13, fiind urmat doar de organizarea Târgului pentru IMM-uri (TIMM). Anul trecut, programul START s-a bucurat de un real succes la Constanța. 60 de tineri au absolvit cursurile de pregătire în business, desfășurate în cadrul programului, iar cel puțin 10 au depus planuri de afaceri competitive, care au primit finanțări nerambursabile de la stat. Pentru 2007, bugetul alocat de stat pentru START este de 1.350.000 lei, care vor fi împărțiți în alocații financiare de până la 20.000 lei, dublate de credite bancare de maximum 10.000 lei, acordate de una din cele 20 de bănci partenere și de contribuția proprie a beneficiarilor. „Există și posibilitatea ca acest program să fie suplimentat cu fonduri structurale", spune Dumitru Nancu, directorul executiv al Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație (OTIMMC) Constanța. Și programul de sprijinire a femeilor antreprenor se află în faza de achiziție publică a serviciilor de consultanță, odată cu încheierea acțiunilor de informare de la Mangalia. „Cursurile de instruire se desfășoară, în acest an, la Slobozia și avem deja șase femei manager înscrise, din Constanța", mai spune Dumitru Nancu.