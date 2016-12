Se apropie vacanţa de iarnă! Iată care sunt cele mai căutate destinaţii din Austria

Se apropie vacanța de iarnă! Iată care sunt cele mai căutate destinații din Austria

Ştire online publicată Vineri, 04 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Peste jumătate din numărul total al turiștilor români care vizitează anual Austria aleg această țară pentru schi. Reprezentanța din România a Oficiului Național de Turism al Austriei a făcut primele estimări pentru sezonul de iarnă 2013 - 2014, realizând un top 5 al celor mai solicitate destinații pentru vacanța de iarnă de către turiștii români:1. Viena este una dintre cele mai vizitate destinații ale Austriei de către turiștii români. În perioada iernii principalul magnet al Vienei sunt târgurile de Crăciun, care în acest an vor fi deschise din 22 noiembrie și până în 24 decembrie. Aceste evenimente atrag anual aproximativ 500.000 de turiști care petrec cel puțin o noapte în Viena.2. Innsbruck este un alt oraș care se menține în topul alegerilor turiștilor români în sezonul de iarnă. Pe lângă târgul de Crăciun care se desfășoară în mai multe zone din oraș, din noiembrie până în ianuarie, turiștii au acces la un domeniul schiabil format din nouă pârtii (la unele se poate ajunge cu tramvaiul).3. Neustift im Stubaital, aflat în valea Stubai, aproape de Innsbruck, are peste 50 de km de pârtie, situate între 1.000 și 3.000 m altitudine, potrivite atât pentru schiorii începători, cât și pentru cei avansați. Anul acesta, sezonul de ski din Neustift im Stubaital s-a deschis pe 20 septembrie.4. Kaprun are 130 km de pârtii cu un grad de dificultate mediu, fiind ideale pentru familii și începători.5. Solden este o altă destinație preferată de români. Include 151 km de pârtii, doi ghețari schiabili, cea mai lungă pârtie din lume (14 km) și toate dotările pentru o vacanță memorabilă.„Profilul turistului român care călătorește în Austria conturează o persoană tânără, dinamică, cu venit mediu sau peste medie, care preferă să își rezerve online vacanța, petrece în Austria în medie 5 zile și optează pentru cazare la hoteluri de 4 sau 5 stele. Românii preferă destinații de ski consacrate, precum stațiuni din regiunea Tirol și Salzburgenland și în general aleg să mai petreacă o zi și în Viena sau Salzburg, în funcție de cum își organizează deplasarea”, a declarat Gabriele Lenger, director Oficiul de Turism al Austriei în România.