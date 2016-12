Scumpirea pâinii este nejustificată

Secretarul de stat Gheorghe Albu acuză Rompan de lansarea de zvonuri nejustificate, în condițiile în care există alternative pentru a-și asigura necesarul de grâu Anunțul făcut de către reprezentanții Rompan, privind scumpirea pâinii cu până la 10 bani până de Paște a provocat reacții în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, secretarul de stat Gheorghe Albu afirmând că totul este doar un zvon menit să creeze incertitudine pe piață. Potrivit acestuia, anunțul celor de la Rompan este nejustificat în condițiile în care încă există destul grâu pe piață, astfel încât nu se pune problema scumpirii pâinii. „Nu există o criză a grâului, ci o criză a prețului. Reprezentanții Rompan declară, lunar că vor majora prețul pâinii. Consider că este o criză de grâu de făină de pâine numai atunci când mergem la magazin și nu mai găsim în raft pâine. Atâta timp cât pâinea nu se vinde de la o zi la alta înseamnă că nu este o criză de grâu, făină sau pâine, ci este o criză de preț”, a declarat Gheorghe Albu cu ocazia unei vizite de lucru în județul Constanța realizată la sfârșitul acestei săptămâni. Mai mult decât atât, el a adus drept argument, care să susțină varianta Ministerului Agriculturii, rezerva de stat, variantă la care producătorii pot apela cu încredere pentru că există temeiul legal. „Grâu este, dar noi nu știm să-l contractăm. Administrația Rezervelor Statului are obligația prin lege de a împrospăta o cotă din produsele agro-alimentare de la rezervă, dintre care și grâu. Noi le-am dat morarilor alternative. Adică pentru că susțin că există o criză a grâului, Administrația Rezervelor Statului are obligația să împrospăteze o anumită cantitate de grâu. Când le-am oferit un anumit contingent, ei au devenit neinteresați”, a adăugat secretarul de stat.