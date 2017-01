Scrisoare de pe Plaja Modern

Serviciul de investigații de la pagina economică a interceptat următoarea corespondență estivală: „Draga mea, anul acesta am ales să-mi petrec vacanța pe Plaja Modern, din Constanța. Mi-a recomandat-o un amic, gunoier cu ștate vechi, din Neapole. Individul a călătorit mult, prin lume; a fost în India, Kenya și Tanganica, în Zanzibar, Algeria și Columbia. Până să viziteze plaja din Constanța credea că a văzut tot ce este mai mizer și că lumea aceasta nu mai are surprize pentru el. Și-a dat seama că s-a înșelat. Plaja Modern l-a ajutat să-și schimbe concepția despre univers. I-am urmat sfatul și iată-mă pe această plajă românească. Trebuie să-ți spun că sunt singurul din Sindicatul Gunoierilor Britanici care a ales această destinație de vacanță. Celorlalți nu le-am vândut pontul. Când le voi povesti ce mizerii am văzut pe aici, dar mai ales când le voi arăta fotografiile, vor crăpa de ciudă. Acum, vreau să-ți relatez primele impresii. Duminică seara, pe la ora 19, când am făcut cea dintâi vizită, nisipul era acoperit cu hârtii, pet-uri, pungi de plastic, mucuri de țigară și resturi de mâncare. Din cele câteva coșuri de pe plajă și de pe scările ce duceau spre oraș, pe care scria Primăria Constanța, se revărsau gunoaiele. Nu doar indivizii umani se bucurau de mizeria groasă, ci și coloniile de pescăruși. Am aflat că păsările astea și-au schimbat comportamentul și nu mai plonjează în mare, după stavrizi și hamsii. Au destulă hrană pe plajă și profită din plin. Specialiștii susțin că, la fel ca urșii din Carpați, și-au schimbat statutul și au devenit pescăruși-gunoieri. Draga mea, când vezi înaripatele cum plonjează din cer printre gunoaie și oameni, te simți ca în Păsările lui Hitchcock. Ce extaz! Din păcate, am ratat imaginea aceasta, căci nu aveam aparatul de fotografiat la mine. Dar nu-i momentul pierdut. Pentru astăzi, îți trimit câteva imagini șoc, de la Plaja Modern.”