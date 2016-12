Schimbarea stă în mâinile noastre! Cum îi putem ţine din scurt pe politicieni

Schimbarea stă în mâinile noastre! Cum îi putem ține din scurt pe politicieni

Clasa politică este considerată întotdeauna vinovată pentru absolut toate deciziile luate, care ne afectează negativ, într-un fel sau altul. Mai multă implicare din partea grupurilor de interese, din partea fiecăruia dintre noi, ar putea însă schimba multe.Ieri, la Camera de Comerț, Indus-trie, Navigație și Agricultură Con-stanța, reprezentanții Academiei de Advocacy care au în derulare un important proiect „Partener Activ și Implicat”, au prezentat, printre altele, și unul dintre rezultatele importante ale acestui proiect: platforma virtuală națională și europeană de avertizare legislativă „Vocea Ta”- www.transparenta.ro. Concret, aceasta monitorizează zilnic peste 110 website-uri ale ministerelor și agențiilor guverna-mentale, primăriilor și consiliilor județene din România. Așadar, oricine se poate înscrie pe platformă, își poate selecta domeniile de interes, ca mai apoi să primească toate inițiativele legislative de pe acele domenii, cu o sinteză a actului normativ. Direct de pe platformă se trimit și opiniile vizavi de anumite prevederi, și tot acolo se primește și răspuns, în caz de respingere a observațiilor respective.În cele 40 de domenii de interes monitorizate zilnic sunt elaborate lunar peste 30.000 de alerte legislative, transmise către cei peste 1.100 de utilizatori înregistrați ai platformei, în acest moment. Au fost colectate până acum peste 500 opinii scrise și transmise autorităților publice, pe marginea consultărilor publice. Parte din ele au devenit povești de succes, concretizate în opinii scrise preluate integral sau parțial în forma finală a reglementărilor legislative.„Cel mai mare dușman al nostru este faptul că unii spun că nu se mai poate face nimic în România. Nu este așa. Trebuie implicare! Sunt succese nenumărate care probează lucrul acesta. Nu sunt vinovați numai oamenii politici de ceea ce întâmplă. Suntem noi, toți. Avem toți o responsabilitate din punctul acesta de vedere și asta vreau să schimbăm. Oamenii să înțeleagă că nu are sens să înjurăm oamenii politici, și să le spunem că nu-i bine ce fac, ci trebuie să le spunem, argumentat, cam cum am dori noi să fie. Politicienii nu sunt marțieni, sunt proiecția noastră. Când nimeni nu le cere ceva anume, nu au nici un motiv să nu doarmă noaptea liniștiți. Constatând că vinovăția este în principal a formelor organizate care nu știu să-și promoveze interesele, am gândit acest proiect. Una dintre marile probleme este aceea că nu știm să ne cerem drepturile. Avem legi care oferă drepturi mult mai mari unui cetățean decât alte țări ca Italia, Spania”, a precizat președintele Academiei de Advocacy, Radu Nicosevici.Cea mai tare bibliotecăPlatforma www.transparenta.ro găzduiește și biblioteca virtuală a Academiei de Advocacy, care asigură acces on-line la peste 1.200 de resurse (cărți, publicații, studii) specializate pe lobby, advocacy, comunicare, negociere, leadership, politici publice (din Ro-mânia, Uniunea Europeană, SUA, Canada etc.) în limba română, engleză și franceză. Peste 90% dintre cărțile și publicațiile în limbi străine nu se regăsesc în alte biblioteci universitare și de cercetare românești, conform unei analize recente realizate pe ROLINEST, portalul bibliotecilor publice din România.v v vProiectul „Partener Activ și Implicat” urmărește formarea a 800 de persoane în domeniul lobby și advocacy, care să reprezinte grupurile legitime de interese la nivel național și care să reușească să transforme dialogul social într-o practică eficientă. Cunoștințele și experiența practică acumulată va fi atestată prin certificarea profe-sională a celor care finalizează acest parcurs, generându-se astfel primul corp profesional de dialog social și de intervenție în decizia publică din România.