Scheme de finanţare din fonduri europene

Scheme de finanțare din fonduri europene

Ştire online publicată Luni, 12 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Schema de ajutor de stat „Scale UP” are ca obiectiv stimularea investițiilor întreprinderilor mici și mijlocii. Valoare sa totală maximă este de 900 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 200 milioane euro, pentru perioada 2017 - 2020. Nivelul maxim al ajutorului de stat acordat unui beneficiar nu poate depăși 5 milioane lei. Astfel, numărul estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 200 beneficiari.Finanțarea va fi oferită sub formă de:- credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pentru perioada 2017 - 2020 în valoare de 900 milioane lei;- credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2017 - 2023 în valoare de 900 milioane lei.x x xA fost lansat în consultare publică ghidul solicitantului pentru apelul competitiv de proiecte „Viitor pentru tineri”, în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU). Sunt sprijinite proiectele care vizează tinerii cu vârsta între 16 și 24 de ani, neîncadrați profesional și care nu urmează niciun program educațional sau de formare. Sunt finanțate programele de formare profesională și certificare a competențelor dobândite în context informal și non-formal, programele de pregătire și integrare socioprofesională la noul loc de muncă, ucenicii și stagii de practică pentru absolvenți, acompaniament socioprofesional, precum și măsurile de sprijin pentru angajatorii ce vor încadra lucrători din rândul acestor tineri.x x xA fost aprobat programul pilot Start Up Mediu Ecoturism, care vizează stimularea conservării naturii în contextul tranziției la economia verde. Schema de minimis se adresează unităților administrativ-teritoriale, inclusiv subdiviziuni administrativ-teritoriale ale acestora, instituțiilor publice, organizațiilor neguvernamentale, operatorilor economici, muzeelor, instituțiilor din sistemul național de cercetare-dezvoltare și instituțiilor de învățământ superior acreditate, întreprinderilor unice, cu excepția celor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, în producția primară a produselor agricole, în prelucrarea și comercializarea produselor agricole, desfășoară activități legate de export către state terțe sau către state membre sau desfășoară activități care favorizează utilizarea produselor naționale în detrimentul celor importate.