Schema ratelor reduse se aplică din iulie

Schema de înjumătățire a ratelor bancare pentru anumite persoane va fi aplicată începând cu luna iulie a acestui an, a declarat premierul Victor Ponta, anunță Mediafax.„Este pentru acest an, de la 1 iulie. Ministrul Finanțelor a explicat un lucru care este atât de tehnic încât nu încape (în titlul știrilor - n.r.). De la 1 iulie se poate aplica acea înjumătățire a ratei pe o perioadă de doi ani, creditul fiscal intră în vigoare din 2016, după doi ani, asta încerca să spună ministrul, dar nu are cum să spună în cuvinte foarte simple lucruri complicate”, a spus Ponta, potrivit Mediafax.