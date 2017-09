"Scarabeo 9" - o platformă de foraj petrolier gigant se îndreaptă spre portul Constanţa

"Scarabeo 9" - o platformă de foraj petrolier gigant se îndreaptă spre portul Constanța

Ieri, 18 septembrie 2017, traficul naval prin Strâmtoarea Bosfor, de la Marea Neagră, a fost suspendat temporar, pentru a permite unei platformei de foraj petrolier gigantice, ce urmează să ajungă la Constanța, să tranziteze canalul.Este vorba de „Scarabeo 9”, care aparține companiei Saipem, unul dintre cei mai mari jucători ai lumii, din sectorul petrolier. Înmatriculată sub pavilion Bahamas, „Scarabeo 9” este o platformă de foraj maritim semi-submersibilă de ultimă generație. Construită în 2009, este proiectată să lucreze până la adâncimi de 12.000 ft (3.657,60 metri) și să efectueze foraje până la 50.000 ft (15.240 metri). Are 36.863 tone registru brut, lungimea de 115 metri și lățimea de 86,33 metri. Spre comparație, stadionul „Cluj Arena” are 105 metri lungime și 68 de metri lățime.Platforma dispune de locuri pentru 200 de persoane, este dotată cu helioport, spital, săli de gimnastică și de recreere. La tranzitarea strâmtorilor a fost însoțită de patru remorchere, o navă de intervenție în caz de urgență și o ambarcațiune.Trebuie precizat că, din cauza restricțiilor de înălțime și adâncime la tranzitarea strâmtorilor Dardanele și Bosfor, platforma a fost dezasamblată, urmând a sosi la Constanța fără partea superioară.Componentele demontate vor ajunge ulterior, în România, la bordul unor nave maritime. Se estimează că platforma va sosi, în portul Constanța, miercuri, 20 septembrie 2017, la ora 7. Va acosta în dana 80, din terminalul Comvex, care dispune de adâncimile necesare. Apoi, timp de circa două luni, vor fi efectuate lucrările de re-asamblare și pregătire a platformei pentru executarea lucrărilor de foraj în Marea Neagră.Platforma este agenturată de compania Idu Shipping & Services.Marea Neagră a devenit punctul de atracție al giganților din industria petrolului, în urma descoperirii unor „rezerve istorice” de gaze și țiței, cum le-au etichetat experții.