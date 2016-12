SCANDALUL ŢEPELOR din Valu lui Traian / Stă cu chirie deşi a dat 152.000 de franci elveţieni pe o casă

SCANDALUL ȚEPELOR din Valu lui Traian / Stă cu chirie deși a dat 152.000 de franci elvețieni pe o casă

Numărul familiilor care s-au mutat în ultimii ani în Valu și care acum își caută dreptatea în justiție devine tot mai mare. Și-au dat seama, treptat, că au dat câte o pungă de bani pe niște case în care specialiștii spun că nu ar fi indicat să locuiești, și asta pentru că la un cutremur nu foarte mare s-ar face praf.Anda Chioveanu cumpăra în 2008 o casă la Valu lui Traian, un P+M. Era un nou început pentru ea și copilul ei așa că, cel puțin la vremea respectivă, a considerat că merită să facă efortul de a achita pe o perioadă destul de lungă creditul de 152.000 de franci elvețieni luat de la o bancă. Primele semne că vânzătorul nu este tocmai un om de cuvânt s-au văzut încă de la început. Anda Chioveanu povestește că înțelegerea era ca respectiva casă să fie luată la cheie, dar nu a fost chiar așa. Vânzătorul promisese totuși că decontează parte din lucrările și materialele necesare (deconturi care ulterior s-au făcut la o valoare mult mai mică decât ar fi fost cazul), așa că „afacerea” s-a parafat. Oricum, în antecontractul semnat cu vânzătorul se preciza că, în condițiile în care cumpărătorul ar renunța ulterior să mai achiziționeze casa, ar pierde avansul, iar cum acest avans era de 12.500 de euro, o sumă destul de importantă, femeia nu a mai dat înapoi.Povești aproape identiceDe aici povestea este similară cu multe altele. Pereții au început să crape și asta nu pentru că s-ar fi „așezat“ casa, așa după cum se spune, ci pentru că locuința nu are practic fundație, aveau să afle experții mai târziu. Aceasta ar fi trebuit să fie la 1 metru și 30 de centimetri, dar are doar câțiva zeci de centimetri (săpăturile au arătat chiar și 60 de centimetri) de bolovani aruncați într-un șanț. În plus, „pereții laterali dau să se rupă. N-au găsit experții pic de armătură, pic de fier“, mai povestește Anda Chioveanu.Bineînțeles, și în cazul acesta s-a construit fără autorizație. Imobilul a fost cumpărat pe 27 martie 2008, iar autorizația de construire apare ca fiind emisă pe 24 ianuarie 2008. Așadar, dacă ne luăm după acte, casa a fost construită, în plină iarnă, în aproximativ două luni. Nu a fost așa. Imobilul era deja ridicat în 2007, spun vecinii acestei familii.Experții propun demolarea construcțieiAnda Chioveanu vrea acum ca vânzătorul imobilului să fie pedepsit (în urmă cu câteva zile a avut o nouă înfățișare în procesul intentat acestuia), după ce mai mulți experți auto-rizați care au verificat imobilul au ajuns la concluzia că lucrarea este complet necorespunzătoare. Ar fi soluții de consolidare, dar cum valoarea lucrărilor ar depăși cu mult valoarea unei construcții noi, aceștia au propus demolarea construcției și recuperarea astfel a unei părți din materiale.Experții au atenționat-o însă pe proprietară că respectiva clădire nu prezintă siguranță în exploatare. La un cutremur nu foarte puternic, casa cu siguranță se va dărâma. Așa că, în urmă cu câteva luni bune a decis să se mute de la Valu. „M-am mutat în Con-stanța. Toți experții au spus că la un cutremur nu am timp să ies din casă”, povestește Anda Chioveanu. Ce înseamnă acest lucru? Bani în plus dați pe chirie. A fost nevoită să închirieze la Constanța tot o casă, deoarece a trebuit să plece de la Valu lui Traian inclusiv cu mobila, de teama eventualilor hoți. Așadar, casa este, practic, părăsită.Șase familii cer pedepsirea arhitectului șef din ValuCei care și-au cumpărat astfel de case dau vina pentru situația în care se află și pe arhitectul șef din Valu lui Traian, care ar trebui pedepsit, în opinia lor, pentru neglijență în serviciu. Există o plângere în acest sens depusă de patru familii, cărora se pare că li se vor mai alătura încă două, cât de curând.