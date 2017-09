Scandalul oualor contaminate s-ar putea extinde la 18 tari

Ştire online publicată Duminică, 13 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Scandalul oualor contaminate cu Fipronil s-ar putea extinde la 18 tari, potrivit AFP, dupa ce a fost descoperit un lot de 20.000 de unitati de oua lichide pasteurizate contaminat in Tara Bascilor, o comunitate autonoma din Spania.20.000 de unitati de galbenus lichid pasteurizat, contaminate cu Fipronil, au fost gasite la o companie alimentara din Tara Bascilor. Produsul nu a intrat in lantul alimentar din Spania si va fi distrus in urmatoarele zile, a afirmat un purtator de cuvant al Departamentului regional de sanatate.Vineri, Comisia Europeana (CE) a anuntat ca 15 state sunt afectate de extinderea scandalului care implica oua contaminate cu insecticidul denumit fipronil.