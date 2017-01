Scandalul concesionărilor de la Marea Neagră a dus la demiterea şefului ANRM

Scandalul concesionărilor de la Marea Neagră a dus la demiterea șefului ANRM

În urma victoriei de la Haga, zona maritimă de interes economic a României a crescut cu 9.740 de kilometri pătrați. Importanța arealului câștigat este deosebit de mare. Atenția generală a fost atrasă de zăcămintele de hidrocarburi, evaluate la 70 miliarde metri cubi de gaze și 12 milioane tone de țiței. Există însă și alte resurse importante, care așteaptă să fie exploatate, precum cele piscicole. Românii nu au apucat să savureze succesul, căci au apărut și primele suspiciuni legate de exploatarea viitoarelor resurse. Speculații și confuzii Cum-necum a ieșit la iveală faptul că, pe 12 noiembrie 2008, în plină campanie electorală, Guvernul Tăriceanu a adoptat Hotărârea nr. 1.446. Prin ea se aprobă actul adițional nr. 11 la contractul de exploatare și împărțire a producției pentru perimetrele XIII Pelican și XV Midia, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Sterling Resources Ltd., în calitate de concesionar. Hotărârea este însoțită de o anexă, care nu a fost publicată în Monitorul Oficial, fiind clasificată conform legii. De aici au apărut tot felul de speculații și confuzii. Ba că respectivele perimetre s-ar afla chiar în zona câștigată în procesul de la Haga și că fosta guvernare ar fi concesionat blana ursului din pădure. Ba că întreaga concesiune ar fi ajuns în cele din urmă la Midia Resources Romania, o firmă cu un capital de numai 200 de euro. S-a emis chiar și ipoteza că nu s-ar fi organizat licitație pentru încredințarea concesiunii. Și, pentru ca talmeș-balmeșul să fie cu moț și confuzia să fie desăvârșită, s-au introdus în discuție și numele companiilor Rompetrol și Grup Servicii Petroliere. Afacerea Sterling Lămuriri privind contractul de concesiune au venit, surprinzător, nu de la fostul premier sau de la miniștrii din subordinea sa, ci de la PNL. Un comunicat de presă citat de Mediafax, precizează că respectiva concesiune ar fi fost acordată firmei Enterprise Oil, de către Guvernul Stolojan în anul 1992, iar celelalte guverne n-ar fi făcut altceva decât să o prelungească. La rândul său, Mihai Gherman, director general adjunct al Agenției Naționale a Resurselor Minerale, a declarat într-o emisiune televizată că: „După ce a fost încheiat cu firma Enterprise, acordul a trecut pe la firma Paladin și a ajuns la firma Sterling, care este actualul titular. Așadar, nu a fost încheiat un acord nou în 2008, ci doar un act adițional prin care au fost convenite niște prevederi contractuale, printre care o serie de programe de lucrări.” De-a lungul anilor, concesionarii au dat publicității o serie de informații despre evoluția forajelor. Paladin Resources dezvăluia, în 2002, că s-a pus în evidență existența gazelor naturale încă din anul 1995, la o adâncime de circa 85 metri. Cercetările vorbeau de existența unui real potențial pentru zăcăminte de țiței și gaze. Pe de altă parte, se menționa riscul ridicat legat de adâncimile mai mari de 90-95 metri, pentru care sunt necesare echipamente speciale pentru foraj și care sporesc costurile de operare. În ceea ce o privește, Sterling Resources a dat dovadă de mai mare transparență decât Guvernul Tăriceanu, informând opinia publică despre situația concesiunii sale. Pe site-ul companiei sunt postate și astăzi știrile în legătură cu acest subiect. Pe 23 octombrie 2007, Sterling Resources anunța încheierea mai multor acorduri, prin care renunța la 35% din drepturile de explorare și exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze Midia și Pelican, păstrând o participație de 65%. Firma Gas Plus International urma să preia 15% din participația Sterling la cele două zăcăminte, în baza unui acord care urma să intre în vigoare în 2008. Sterling a semnat mai multe acorduri de concesionare și cu Petro Ventures, subsidiara firmei australiene din domeniul minier, petrolier și al gazelor Petro Ventures International Limited, referitoare la achiziția a 20% din drepturile privind zăcămintele Midia și Pelican. În 5 decembrie 2008, Sterling Resources anunța că a semnat cu Melrose Resources un acord privind cedarea a 32,5% din participația la Pelican XIII și Midia XV. Informațiile postate pe site-ul companiei Sterling Resources confirmă comunicatul de presă al PNL și declarația lui Mihai Gherman. Rompetrol vorbește Cei vizați în acest amalgam de „știri senzaționale” s-au grăbit să vină cu date lămuritoare în fața opiniei publice. Într-un comunicat primit la redacție, se arată că: „Grupul Rompetrol, prin Upstream - Divizia de foraj și servicii la sondă și Rompetrol Well Services, a încheiat în mai 2005 cu Sterling Resources o serie de contracte comerciale pentru realizarea unor servicii de cimentare și „mudlogging” (măsurători în timpul forajului) în perimetrul Craiova Sud. Aceste contracte s-au finalizat în iulie 2006. În perioada octombrie 2007 - iunie 2008, Rompetrol a asigurat prin companiile mai sus amintite, același tip de servicii și pentru perimetrul Midia, concesionat de Midia Resources. Ținem să menționăm că Grupul Rompetrol nu și-a exprimat până în prezent interesul pentru concesionarea sau stabilirea unor parteneriate privind exploatarea viitoarelor perimetre din Marea Neagră. Cu o experiență în domeniu de peste 30 de ani, Rompetrol Upstream coordonează activitățile de foraj, serviciile de sondă și pe cele de explorare și producție (E&P, Drilling si Well Services-Petros) ale Grupului Rompetrol în România și la nivel internațional. Pe plan intern, Rompetrol deține în concesiune 5 perimetre de explorare - Satu Mare, Zegujani, Greșu, Nereju și Focșani și un perimetru de producție la Golești. Pentru perimetrul din Golești, compania derulează un program de evaluare și un studiu de fezabilitate privind reactivarea zăcământului.” Din informațiile pe care le deținem, rezultă că, la rândul său, Grup Servicii Petroliere s-a aflat în aceeași postură față de Sterling Resources, fiind un simplu prestator de servicii de foraj marin, fără a fi implicat în problemele legate de concesiune. Pentru astăzi, Agenția Națională a Resurselor Minerale, programase o conferință de presă, în care se urma să clarifice toate problemele legate de această temă. Nu știm dacă aceasta va mai avea loc, deoarece președintele instituției, Bogdan Găbudeanu, a fost demis de premierul Emil Boc. Mai mult, șeful guvernului a dispus demararea procedurilor în vederea declasificării anexei la HG nr. 1446/2008.