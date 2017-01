Scandal pe cargoul „Professor Bubnov”

Nava „Professor Bubnov”, sub pavilion Malta, este subiectul unui eveniment fără precedent în portul Constanța, cu ecou până la Londra. Cargoul, cu lungimea de 124 m și lățimea de 16 m, a acostat în portul Constanța Sud, în dana 116, pe data de 30 iunie, pentru a încărca 5.500 t de foi de tablă. Trași pe sfoară În timpul operării, câțiva membri ai echipajului l-au contactat pe Adrian Mihălcioiu – inspectorul ITF România, pentru a semnala neregulile de la bord. În urma verificărilor, acesta a constatat că cei 16 navigatorii de pe „Professor Bubnov” (13 ruși și 3 ucraineni) au contract colectiv de muncă tip ITF, dar și câte două rânduri de contracte individuale de muncă, care nu se prea aseamănă între ele. Din analiza lor și a corespondenței navei cu armatorul rus, rezultă o diferență de salariu de circa 82.000 de dolari, pe care echipajul ar fi trebuit să o încaseze în ultimele două luni. 6 dintre navigatori (3 ruși și 3 ucraineni) au semnat o adresă către autoritățile portului Constanța, prin care le-au informat despre problema lor, despre faptul că vor să-și primească banii (o diferență de circa 54.000 dolari) și că solicită să fie repatriați. La rândul său, inspectorul ITF s-a adresat în scris Căpităniei. El a prezentat cazul social apărut la bord, arătând că cei 6 nu mai vor să continue voiajul și că schimbul de echipaj nu poate fi admis înainte de a se soluționa revendicările. Sub „lupa” Port State Control La sesizarea grupului de marinari și a lui Mihălcioiu, Port State Control a inspectat cargoul. „S-a constatat o singură deficiență majoră și alte câteva, minore. Nava a fost reținută în port până la remedierea lor. Joi, s-a făcut reinspecția PSC și, pentru că toate observațiile fuseseră rezolvate, măsura reținerii pentru deficiențe a fost ridicată” – a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Valentin Șerbănescu directorul general al Autorității Navale Române. Ieri, la cererea comandantului, Căpitănia Agigea a aprobat manevra de scoatere a navei din dană pentru fi ancorată în rada interioară. Cargoul terminase operațiunile de încărcare și dacă ar fi rămas, în continuare pe poziție, ar fi încurcat activitatea operatorului. Mai mult, armatorul ar fi dat de alte belele, fiind obligat să plătească nu doar staționarea, ci și urmările acesteia asupra traficului. Criză la mal În momentul în care pilotul a urcat la bord, pentru executarea manevrei, cei 6 marinari au coborât, pe cheu, cu o parte din bagajele personale. Era o formă de protest. Ei nu știau care este scopul operațiunii și doreau să arate că nava nu are echipajul necesar pentru a pleca în voiaj. În acel moment, actele navei (certi-ficatul de clasă, de naționalitate și altele) erau reținute la Căpitănie. Chiar dacă personalul aflat la bord era suficient pentru ca nava să stea în rada interioară, în ancoră, ea nu avea dreptul să părăsească portul decât cu echipajul minim de siguranță menționat în certificatul ei. Navigatorii rămași pe mal se aflau într-o situație disperată. Fără viză de intrare în țara noastră, nu aveau dreptul de a staționa pe teritoriul românesc. Pe de altă parte, nici nu puteau fi reținuți, nefiind emigranți clandestini. Ei nu făcuseră altceva decât să înceteze lucrul și să ceară respectarea contractului colectiv de muncă, plata salariilor și repatrierea. Marinarii protestatari deveniseră o problemă pentru Poliția de Frontieră. Ea a fost obligată să-și trimită agenții pentru a-i păzi pe cei 6 navigatori, să nu părăsească cheul. Cât timp urma să dureze situația de criză? În acel moment, era greu de spus. Mâna lungă a ITF Adrian Mihălcioiu a informat biroul din Londra al Federației Internaționale a Transportatorilor, despre incident. Imediat, mecanismele sale au intrat în acțiune. Sub presiunea ITF și a autorităților române, armatorul navei a cerut comandantului și agentului navei să readucă nava în port, urmând ca revendicările celor 6 marinari să fie rezolvate. Ieri, la ora 17, „Professor Bubnov” începuse manevra de intrare în dana 130. „Este cel mai ciudat caz pe care l-am întâmpinat în cariera mea de inspector ITF – a declarat Mihălcioiu. Important este că a fost rezolvat și nu există urmări. S-a demonstrat capacitatea federației internaționale pe care o reprezint de a rezolva rapid situațiile de criză.”Nava „Professor Bubnov”, sub pavilion Malta, este subiectul unui eveniment fără precedent în portul Constanța, cu ecou până la Londra. 