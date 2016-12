SCANDAL / FERIŢI-VĂ de FALSIFICATORII de MIERE. METODE de a-i DIBUI!

SCANDAL / FERIȚI-VĂ de FALSIFICATORII de MIERE. METODE de a-i DIBUI!

Anul acesta, apicultorii constănțeni speră să aibă miere din belșug, și asta deoarece prognoza meteo pare să le fie destul de favorabilă. „Producția este în funcție de prognoza meteo, iar prognoza meteo ne arată o situație foarte bună pentru primăvară, pentru salcâm, deci se prognozează un an bun la culesul mierii de salcâm și, de asemenea, în toamnă pentru celelalte culturi, începând de la coriandru, muștar, până la floarea soarelui. Și cu partea de mijloc, de polifloră, vom avea producție bună”, a precizat vicepreședintele Asociației Apis Tomitana Dacica, Ionel Togan.În ceea ce privește prețurile, acesta a precizat că vor crește ușor, însă nu din cauza producției, așa cum s-a întâmplat în alți ani, ci ca urmare a creșterii prețurilor la nivel mondial. „A crescut prețul la export, și atunci și apicultorii noștri vor scumpi. În plus, se va regăsi în prețul de anul acesta și impozitul pe care apicultorii vor fi nevoiți să-l plătească conform noului Cod Fiscal. Până acum ei nu plăteau impozit pe profit”, a explicat Ionel Togan.Astfel, mierea polifloră va ajunge anul acesta la 15 - 18 lei/kilogram, mierea de tei, între 18 - 20 de lei, iar mierea de salcâm, între 20 și 23 de lei/kilogram - prețuri pe care le vor practica apicultorii.Nu vă feriți de mierea zaharisităDupă recentele scandaluri (ce au vizat carnea, laptele, peștele congelat, fructele etc.), consumatorii au devenit mult mai rezervați atunci când merg la cumpărături. Știut este faptul că nici mierea de albine nu a scăpat și probabil că nu va scăpa nici prea curând de probleme ce țin de conținutul îndoielnic. „Și noi ne confruntăm cu problema mierii falsificate. Trebuie să se intensifice controalele de către organele care sunt abilitate. Noi, ca federație a asociațiilor apicole, vom face și noi controalele noastre, am mai făcut și vom continua să le facem, în special la apicultorii care vând pe marginea șoselei. Aceia sunt cel mai puțin controlați”, a mai precizat Ionel Togan, care a amintit și câteva indicii care ne arată dacă mierea cumpărată este una de calitate: „Ca indiciu, când răstorni borcanul cu gura în jos se face o bulă care se duce către fundul borcanului. E, bula aceea, dacă este o miere naturală, trebuie să aibă forma unei picături de apă. Dacă este perfect rotundă sau ovală, atunci înseamnă că este ceva în miere. Apoi, poți să torni miere într-un pahar cu apă. Ea nu trebuie să se dilueze. Trebuie să cadă la fundul paharului, fără să tulbure apa. Dacă mierea are ceva în ea, și e falsificată, atunci substanța cu care a fost falsificată tulbură apa. Mierea adevărată se duce la fundul paharului, iar cealaltă se dizolvă și se împrăștie în apă”.Mai mult, nu ar trebui să ne ferim de mierea zaharisită. Poate nu arată la fel de bine și de tentant ca una lichidă, însă este un proces normal, care nu arată decât faptul că respectiva miere este 100% naturală. „În momentul în care un borcan este perfect zaharisit, de sus până jos, atunci este 100% miere naturală. Dacă are și puțină miere lichidă, acela este înlocuitorul, care nu cristalizează. Mulți se feresc de mierea cristalizată, însă nu ar trebuie. Aceea este cu adevărat mierea naturală“, a mai explicat vicepreședintele Asociației Apis Tomitana Dacica.