Scandal cu reclamaţii, insulte şi calomnii, la „Oil Terminal“

Scandal cu reclamații, insulte și calomnii, la „Oil Terminal“

Terminalul petrolier din portul Constanța a uitat ce înseamnă pacea socială, de când conducerea Sindicatului „Oil Terminal” a declanșat, pe toate fronturile, lupta împotriva actualei echipe manageriale a companiei.Acuzații demontateIeri, directorul general Silviu Wagner, directorul economic Cecilia Popovici și Daniela Dragomir - șefa seviciului juridic au ținut o conferință de presă, pentru a prezenta evoluția financiar - economică a societății, dar mai ales pentru a demonta acuzațiile grave aduse de liderul Sindicatului „Oil Terminal” într-un interviu acordat Agenției de știri „Agerpres”, catalogate drept „minciuni prin omisiune”.Echipa venită la conducere în urmă cu doi ani și jumătate nu este vinovată de diminuarea traficului de marfă derulat prin „Oil Terminal”, de la 700.000 - 800.000 tone pe lună în 2008, la 400.000 tone în 2011, a afirmat Wagner. Cauzele sunt cunoscute, notorii, a explicat el: Rompetrol Rafinare și-a deschis propriul terminal petrolier în portul Midia, fapt ce a dus la pierderea unui flux lunar de 250.000 tone și a 30% din venituri, iar „Arpechim” a închis activitatea de rafinare, provocând o scădere de trafic de 60.000 tone. La toate acestea s-au adăugat efectele crizei economice.Directorul general a demontat și acuzațiile referitoare la faptul că nu a încheiat contracte și că se plimbă prin străinătate. Dacă în 2008, în ultimul an al creșterii economice, fuseseră încheiate 45 de contracte, în anii de criză, activitatea de contractare a urmat o tendință crescătoare: 2009 - 48 contracte, 2010 - 43 contracte, 2011 (primele 10 luni) - 50 de contracte.Cele mai importante contracte încheiate în acest an, „la care, personal, am avut principala contribuție”, sunt cele cu Litasco Geneva, pentru un trafic de 50.000 de tone de motorină pe lună, și cel cu compania azeră „Socar”, care își propune să ajungă la un trafic de lunar de 50.000 de tone de motorină. Pe data de 2 octombrie a intrat la descărcare prima navă cu marfă în contul „Socar”.Bețivii, mângâiați de contractul de muncăÎnființarea unui al doilea sindicat în companie nu este opera managementului, ci efectul nemulțumirilor membrilor Sindicatului „Oil Terminal” față de liderii lor. Drept dovadă, în ultima lună au fost desfăcute contractele de muncă a trei salariați care fac parte din noua structură sindicală: unul dintre ei pentru „atac la bunele moravuri” (s-a plimbat în pielea goală prin unitate), altul pentru neglijență în gestiune, iar al treilea pentru că, la un control cu etilotestul i-a fost găsită o alcoolemie de 0,66 la mg/litru.În anul 2008, compania a raportat un număr mediu de salariați de 1.273 persoane. În prezent, mai sunt 1.184 angajați. Cele mai multe dintre concedieri au avut drept motiv furturile de produse petroliere din unitate și consumul de alcool.În ciuda faptului că celebrul Decret 400 (din 29 decembrie 1981) nu a fost abrogat, contractul colectiv de muncă îi apără pe bețivi. Conform actului normativ, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani introducerea sau consumarea de băuturi alcoolice în unitate sau prezența în unitate sub influența băuturilor alcoolice a personalului care lucrează nemijlocit la instalații, utilaje sau mașini cu regim de funcționare continuu sau un grad ridicat de pericol în exploatare (așa cum este cazul terminalului petrolier).Contractul colectiv de muncă îngrădește dreptul conducerii societății de a-i concedia pe bețivi. Desfacerea contractului de muncă poate fi făcută pentru o alcoolemie de peste 0,50 mg/litru în aerul expi-rat. Dacă e de 0,50 mg/litru sau mai mică se aplică sancțiunea reducerii salariului de bază pe o perioadă de două - trei luni, cu 5 - 10%, în funcție de nivelul alcoolemiei.Din cauza blândeții contractului colectiv, care îi încurajează pe slujitorii lui Bachus să tragă o dușcă înainte de a veni la muncă, orașul Constanța este în pericol. Pe fondul consumului de băuturi alcoolice, oricând se poate produce un incendiu în terminalul petrolier, cu efecte devastatoare pentru orașul și portul Constanța.Fură petrol cu sticla de votcăNoua echipă managerială a luat măsuri pentru a pune capăt furtului de produse petroliere din societate. Contractul cu firma de pază a fost renegociat, de la 750.000 lei la 300.000 lei pe lună și s-au instalat camere video peste tot. „Liderii sindicatului mi-au reproșat că am introdus sistemul video”, spune Wagner. Hoții au început să fie filmați când ies cu canistrele și bidoanele din companie și s-au putut lua măsuri împotriva lor. „Se fură și acum, dar cu sticla de votcă”, a afirmat Wagner.Cu înverșunare și urăLupta pentru înlăturarea lui Wagner de la conducerea companiei se duce cu înverșunare și ură. Directorul s-a trezit cu mai multe reclamații la DNA și la Ministerul Economiei, care, în urma verifică-rilor, s-au dovedit a fi nefondate.De ce atâta „pasiune” din partea liderilor sindicatului? Potrivit legii, societatea nu mai plătește salariile liderilor scoși din producție, fapt ce a deranjat, spune Wagner. Nu este singurul motiv. Cele mai importante sunt legate de prevederile actualului contract colectiv, care cuprinde obligații împovărătoare pentru societate, privind salariile com-pensatorii, primele și alte drepturi. Așa se explică de ce Sindicatul „Oil Terminal” se opune renegocierii clauzelor contractuale.Directorul general a declarat că a angajat avocați și îl va da în judecată pe liderul de sindicat Aurel Gheorghe, „pentru calomnie și insultă”.Contactat de ziarul „Cuget Liber”, Aurel Gheorghe s-a lansat în acuzații calomnioase. Trecând peste atacul la persoana ziaristului, l-am întrebat de mai multe ori dacă poate proba în instanță acuzațiile pe care le-a adus conducerii companiei, dar a ocolit, de fiecare dată, răspunsul.Cu jalba la ministerÎn timp ce, la Constanța, avea loc conferința de presă, liderii sindi-catului pichetau sediul Ministerului Economiei. Protestul durează de câteva zile.Printr-un comunicat de presă, conducerea ministerului a anunțat că s-a întâlnit pe data de 2 noiembrie cu respectivii lideri. Revendicările din memoriul depus, cu această ocazie, se referă la „posibile deficiențe mana-geriale și nu semnalează eventuale probleme în aplicarea contractului colectiv de muncă” - se arată în comunicat. „Ca urmare, le-a fost solicitat liderilor sindicali formularea unor revendicări pe marginea CCM față de care ministerul să se poată implica în vederea rezolvării lor” - se spune în continuare. În ceea ce privește „eventualele nereguli în deci-ziile manageriale”, reprezentanții ministerului i-au informat pe liderii sindicali că, în data de 24 noiembrie, va avea loc AGA, care va alege noul consiliu de administrație. Acesta „va analiza situația econo-mică a companiei și va lua toate măsurile legale necesare pentru eventualele corecții la nivelul managementului acesteia”, pre-cizează comunicatul.