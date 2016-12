Scad taxele şi impozitele chiar din 2013

Scad taxele și impozitele chiar din 2013

Ce schimbări economice aduc alegerile parlamentare de la 9 decembrie 2012? Cu certitudine că cea mai importantă dintre ele, de care depind toate celelalte, va fi rela-xarea fiscală. Da, ați auzit bine, va urma o perioadă de relaxare!Oferte electoraleTema fiscalități va fi punctul central al campaniei electorale. Princi-palele formațiuni politice angajate în competiție știu foarte bine că, după patru ani de criză economică și de uriașe sacrificii, electoratul are o singură așteptare: reducerea poverii fiscale.Iată, Alianța România Dreaptă a anunțat că, dacă ajunge la putere, va reduce cota unică de impozitare cu patru puncte procentuale, de la 16% la 12%. În plus, formațiunea promite creșterea salariului minim pe economie la 850 de lei, începând cu data de 1 ianuarie 2013, și la 1.000 de lei, până în 2015.Oferta electorală a Uniunii Social Liberale va fi făcută publică pe data de 8 noiembrie, dar se cunosc deja câteva dintre punctele sale forte din domeniul fiscal. Premierul Victor Ponta a anunțat în mai multe rânduri că va fi adoptat impozitul regresiv pe venituri, cu cote de 16%, 12% și 8%, pentru a veni în sprijinul categoriilor celor mai sărace ale populației. De altfel, acest punct a figurat în platforma electorală a PSD, la ale-gerile din 2008. Măsura va încuraja consumul și creșterea economică.USL intenționează, de asemenea, să reducă TVA, la alimentele de bază, de la 24% la 9%. Conform proiectului, agenții economici vor emite facturile cu 24% TVA și vor primi înapoi 15%. Prin aplicarea acestei măsuri se urmărește scoaterea pieții negre a alimentelor la lumină, încurajarea producției autohtone și a investițiilor din agricultură. Un alt obiectiv al USL se referă la reducerea treptată a TVA, până la 20% în 2016.Motorul fiscalImportant pentru economie și populație este că, indiferent cine va ajunge la putere, șurubul fiscal va fi slăbit cu un ghint sau două. Dar să nu vă așteptați la îndeplinirea în proporție de 100% a promisiunilor electorale! Atunci când e vorba de bani, de taxe și impozite, lucrurile sunt extrem de încurcate. Sunt prea multe constrângeri legate de alimentarea bugetului, de menținerea echilibrului între veniturile și cheltuielile statului, de încadrarea într-un anumit nivel al deficitului bugetar, de respectarea obligațiilor asumate față de Uniunea Europeană și organismele financiare internaționale.Nu trebuie omis nici faptul că România intenționează să semneze, în 2013, un nou acord cu Fondul Monetar Internațional și că are să-i returneze acestuia 13 miliarde de euro (credit plus dobânzi) până în 2015.După cum se cunoaște, finanțiștii FMI sunt greu de convins să accepte diminuarea fiscalității. Trebuie să li se demonstreze că vor fi luate măsuri care să compenseze pierderea de venit: măsuri de creștere economică, de combatere a evaziunii fiscale, de atragere de investiții străine și de finanțări europene.Guvernanții vor putea dovedi ușor că reducerea taxelor și impozitelor are un impact pozitiv asupra economiei și că, pe ansamblu, se obțin mai multe venituri la bugetul statului. Motorul creșterii excepționale a economiei României, în perioada 2005 - 2008, a fost cota unică de impozitare a veniturilor și profitului, de 16%, introdusă de Alianța DA. Faptul că țara noastră nu a ajuns în situația economică gravă a Greciei, Italiei, Spaniei și Portugaliei se datorează în bună parte cotei unice. Dimpotrivă, majorarea TVA de la 19% la 24%, în 2010, de către Guvernul Boc, s-a dovedit a fi o gravă eroare, care a afectat pe termen lung economia națională.