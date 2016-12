Scad tarifele de roaming de la 1 iulie!

1

Tarife Roaming...

Nu inteleg de ce comentariul lasat ieri mi-a fost sters. Doresc sa corectez sau sa actualizez stirea dumneavoastra. Actualele tarife de roaming sunt urmatoarele(ptr reteaua Vodafone): -apel primit din Romania = 0.75eurocenti(cu TVA)/10min taxat celui care este in roaming; - mesaj trimis din roaming in Romania = 0.11eurocenti(cu TVA). Deci practic nu va fi nici o reducere de la 1 iulie 2013. Normativa UE care reglementeaza reducerea tarifelor de roaming va fi aplicata abia din 2014 si mentioneaza ca retelele de telefonie mobila vor trebui sa elimine tarifele de roaming, astfel incat tarifele din tara sa fie aceleasi si in roaming, valabil doar in tarile UE !