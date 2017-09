Scad pierderile Complexului Energetic Hunedoara

Guvernul României a adoptat bugetul de venituri și cheltuieli al Complexului Energetic Hunedoara pe anul 2017, estimând pierderi în scădere cu 80% (169 milioane lei) față de cele înregistrate în 2016 (858 milioane lei).Veniturile totale ale societății pentru acest an sunt estimate la 664,7 milioane lei, iar cheltuielile la 833,9 milioane lei. Acestea au avut în vedere inclusiv ajutorul de stat în valoare de 198,8 milioane lei, acordat pentru facilitarea închiderii minelor necompetitive Lonea și Lupeni pentru anul 2017.„Diminuarea pierderii înregistrate de Complexul Energetic Hunedoara în acest an se datorează în principal schimbării modalității de vânzare a energiei, de pe piața reglementată pe piața liberă. În plus, la nivelul societății au fost luate măsuri de reorganizare și restructurare, efectele acestora urmând să se simtă și în anii următori”, a declarat ministrul Energiei, Toma Petcu.