Sârbii au interese majore în portul Constanţa

Sârbii au interese majore în portul Constanța

Ieri, la Novi Sad a avut loc Ziua Portului Constanța. Este cea de a șasea ediție a acestui eveniment în Serbia și al doilea an când manifestarea este organizată la Novi Sad. Au participat peste 200 de reprezentanți ai companiilor care activează în domeniul transporturilor și logisticii din Serbia, din partea autorităților locale și delegați ai porturilor de pe Dunăre. Evenimentul a captat și atenția oamenilor de afaceri din țările vecine: Croația, Bosnia - Herțegovina, Austria, Ungaria, Germania și Elveția. Nemanja Vukcevic, reprezentantul Consiliului Local Novi Sad, a subliniat importanța Dunării pentru economiile celor două zone și potențialul încă nevalorificat la cote reale al fluviului, asigurând firmele din România de sprijinul autorităților locale pentru dezvoltarea afacerilor.Reprezentantul Ambasadei României la Belgrad, Dragoș Ispas, a salutat inițiativa CN „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța, organizatorul evenimentului, de a aduce împreună oamenii de afaceri care să găsească noi domenii și căi de extindere a relațiilor bilaterale dintre România și Serbia. „În primul semestru al acestui an, schimburile comerciale între cele două țări au totalizat 473,25 milioane dolari, exportul fiind de 366,34 milioane dolari, iar importul de 106,91 milioane dolari. Autoritățile române, asociațiile profesionale și companiile din țara noastră, urmărind evoluția economiei sârbe, caută noi oportunități pentru a începe noi afaceri sau a le dezvolta pe cele în derulare” a precizat Ispas.Interesul tot mai mare pentru eveniment, de la un an la altul, reprezintă dovada că eforturile pe care Administrația Portului Constanța le-a făcut, în această regiune, din 2007 până în prezent au avut ecou, că parteneriatele corecte cu companiile din Serbia își arată rezultatele. De altfel, evoluția traficului de mărfuri între portul Constanța și porturile sârbești reprezintă un indicator important care spune foarte multe despre potențialul de colaborare dintre cele două părți. Dacă în 2007, primul an în care Ziua Portului Constanța a avut loc în Serbia, traficul de mărfuri între cele două părți era de un milion tone, în primele luni ale acestui an acesta a atins 4,5 milioane tone. În acest an, în primele opt luni, traficul de mărfuri între portul Constanța și porturile din Serbia a fost de 4.356.034 tone, față de 2.344.435 tone în aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea de trafic este de 85,8%.„De asemenea, traficul total în porturile maritime românești este în creștere cu 15% în primele 8 luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În ceea ce privește traficul fluvial, acesta are o evoluție spectaculoasă, la sfârșitul lui august 2012, fiind cu 38,5% mai mare față de august 2011. Traficul de containere resimte o revigorare, în acest caz, în perioada analizată, creșterea fiind de 6% în ceea ce privește cantitatea de marfă și de 7,7 la numărul de TEU”, a precizat George Vișan, directorul comercial al CN „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța.În prezent, pe Dunăre sunt operaționale trei linii regulate de containere: Constanța - Belgrad - Constanța, Constanța - Giurgiu - Constanța și Constanța - Giurgiulești - Constanța. Din portul Constanța se pot face legături cu peste 20 de linii regulate de containere care au pe itinerariu porturi din China, Egipt, Turcia, Israel, Coreea de Sud, Ucraina, Spania, Rusia, India, Grecia, Georgia și altele. Pe lângă acestea, sunt funcționale două linii Ro-Ro (Constanța - Sete - Alger - Sagundo - Valencia - Constanța) și de ferry-boat (Constanța - Pendik). Directorul comercial George Vișan a prezentat oamenilor de afaceri sârbi facilitățile și oportunitățile portului Constanța, avantajele determinate de conexiunea cu Dunărea, prin Canalul Dunăre - Marea Neagră, noile proiecte de investiții ale administrației portuare dar și intențiile de dezvoltare ale companiilor din portul Constanța.„Proiectele majore de investiții în infrastructură care se derulează în prezent în portul Constanța și eforturile Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” SA de a atrage investiții private cresc șansele menținerii portului Constanța între primele porturi competitive din această zonă și de a-l transforma în cel mai important centru de distribuție pentru zona Europei Centrale și de Est” - a declarat George Vișan.Daniel Georgescu, directorul general al CN „Administrația Canalelor Navigabile” SA, a declarat că se lucrează permanent pentru identificarea proiectelor pentru îmbunătățirea navigației pe Canalul Dunăre - Marea Neagră, prin atragerea de fonduri europene. „La finalul acestor proiecte scopul nostru este de diminua costurile și timpul de tranzitare a canalelor navigabile. Este cunoscut faptul că transportul naval este cel mai ieftin tip de transport iar politica noastră este de a atrage tot mai mulți operatori”.A fost subliniat rolul important al Serbiei ca partener important al portului Constanța în regiunea Dunării. În prezent, se urmărește o amplificare a cooperării dintre țările riverane, iar eforturile comune ale celor două țări, încurajate de Comisia Europeană, pot determina dezvoltarea Dunării ca o rută importantă de transport pentru Europa de Sud-Est și Centrală. Eforturile comune de promovare a transportului pe Dunăre și interesul manifestat de exponenții industriei de transport din cele două medii de afaceri, sârb și român, confirmă faptul că condiții propice pentru dezvoltarea traficului de tranzit între Constanța și Serbia.În cadrul evenimentului, participanții au avut posibilitatea să aibă contacte de afaceri directe, să întâlnească parteneri din același domeniu de interes, să identifice noi oportunități.