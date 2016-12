Sărbătorile de iarnă sunt mai gustoase cu produsele Gepeto

Ştire online publicată Marţi, 21 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Sărbătorile de iarnă nu au niciun farmec dacă pe masa fiecăruia nu există tradiționalele bucate de Crăciun. Mirosul de cârnați, caltaboși, tobă sau lebăr, care ne duce cu gândul la casa părintească și la obiceiurile străvechi, nu poate lipsi în aceste zile de sărbătoare. Și pentru că vremurile s-au schimbat, dar tradiția a rămas aceeași, Gepeto, cel mai mare producător de mezeluri din Dobrogea, are grijă pentru a aduce în casele dumneavoastră preparatele specifice Crăciunului. „În sprijinul constănțenilor venim în această perioadă cu produse tradiționale de sezon precum și cu carne proaspătă, refrigerate de porc, vită, pui și curcan. În această perioadă, pe lângă produsele cu care v-am obișnuit, comercializăm tobă, lebăr, caltaboș și cârnați proaspeți, produse specifice Sărbătorilor de Crăciun și care păstrează și încearcă să readucă în amintirea fiecăruia, vremurile de altădată în care fiecare român își pregătea bucatele de sărbători în casă. Aceste produse sunt făcute „ca la mama acasă” astfel, toba, de exemplu, este fabricată din cap de porc fiert, urechi, organe de porc și presărate cu gust tradițional de usturoi, piper. De asemenea și lebărul și caltaboșul sunt produse care păstrează o linie de producție cât mai naturală, inclusiv membranele acestora fiind clasice, de porc sau vită”, ne povestește Costică Marin, președintele Consiliului de Administrație al SC Gepeto SA. Investiții de peste 500.000 de euro în propriile magazine Constănțenii care nu au apucat să-și pregătească tradiționalele bucate, nu trebuie să-și facă griji, deoarece Gepeto este prezent, cu 20 de magazine, în întreg județul și în municipiul Constanța. „Ne dorim ca cele 20 de magazine pe care le avem să devină un reper în domeniu în ceea ce privește modul de expunere al mărfii, starea de curățenie a acestora precum și în atenția cu care sunt tratați clienții noștri. În același timp avem un avantaj în plus prin faptul că prin magazinele noastre (proprii) feedback-ul de la consumatori ajunge în timp real la noi și îi invităm pe această cale să ne fie alături prin sugestiile și reclamațiile pe care ni le aduc ajutându-ne astfel să performăm în domeniu și să fim cât mai aproape de gustul și dorințele lor. În fiecare magazin există un registru de sugestii și reclamații în care rugăm pe toți clienții noștri să-și scrie dorințele sau nemulțumirile sau prin intermediul Internetului pe www.reclamatii@gepeto.ro. Am reușit să ajungem la standardele actuale de calitate și datorită investiției în training-uri efectuate pentru instruirea personalului ce interacționează cu consumatorii noștri. Calitatea serviciilor este asigurată și prin faptul că admi-nistrarea fiecărui magazin se face de către un manager care se preocupă permanent de aprovizionarea corectă a magazinelor, de starea de igienă a acestora, de conduita vânzătoarelor. Magazinele sunt dotate cu vitrine ce permit expunerea separată a mezelurilor de carnea de porc, vită, pui”, susține Costică Marin. Investiția nu este însă deloc de neglijat. Potrivit reprezentanților Gepeto, pentru a se alinia la cerințele CE, s-au investit în fiecare magazin peste 30.000 euro, „lucru ce ne detașează de ceea ce există pe piața constănțeană de desfacere”. Calitate garantată În ceea ce privește calitatea produselor, consumatorii pot sta liniștiți deoarece sunt pe mâini bune. „Toate produsele noastre înainte de a fi comercializate sunt testate în laboratorul propriu urmărindu-se caracteristicile organoleptice: aspect exterior, aspect în secțiune, gust, miros, caracteristicile fz-ch (conținutul de NaCl, P,L,G) și caracteristicile microbiologice pe care le efectuăm în cadrul Direcției sanitare locale. Toate acestea garantează siguranța produselor alimentare și sănătatea consumatorilor”, ne-a declarat președintele CA, Costică Marin.