Sărbători mai frumoase pentru 18 familii, datorită Exclusiv Auto

Județul Constanța este și el plin de povești triste, oameni amărâți care se luptă clipă de clipă cu boli crunte, cu lipsuri și probleme care pe mulți i-ar doborî. Decembrie pentru ei nu reprezintă mare lucru. Este o lună ca oricare alta, o lună grea de iarnă, din care speră să iasă repede, o lună în care marea lor problemă nu este ce și câte daruri să le cumpere celor dragi, ci cum să supraviețuiască. O parte dintre ei primesc însă acum, în apropierea sărbătorilor de iarnă, un semn că nu toată lumea i-a uitat.Exclusiv Auto a desfășurat, luna aceasta, împreună cu două posturi de televiziune, două campanii umanitare. Pentru 18 familii, sărbătorile din acest an vor fi puțin mai bogate. Moșu’ a ajuns mai devreme la ei, cu pachete cu alimente și jucării.Povești tristeEchipa Exclusiv Auto, împreună cu colaboratorii, s-a aplecat asupra unor cazuri care pe oricine ar impresiona. Unele sunt doar povești triste, altele sunt drame prin care nimeni nu ar vrea să treacă. Iată câteva dintre ele.Maria Dragomir este o femeie bolnavă de cancer, care stă într-o casă fără geamuri și fără uși din Cumpăna. Ionuț și Laura Dodoloi sunt gemeni înfiați. Viața a părut că le surâde în momentul în care au fost adoptați. Cea care le-a devenit mamă a decedat, însă, iar acum sunt crescuți de bunicii adoptivi. Familia Alexandru din Costinești a trecut prin multe în ultima perioadă. Are șapte copii, o fetiță cu tumoare pe creier, operată, iar mama a fost operată greșit de tiroidă.Cristian Marian Samoilă este elev în clasa a VIII-a la Școala 23 din Constanța. Este cel mai bun la învățătură din clasă. Tatăl lui este decedat, iar mama l-a părăsit. Locuiește cu bunica sa. Alături de el, bunica mai are grijă și de un verișor mai mic, părăsit și el de părinții săi.Familia Alexandru este formată din trei membri: mama și doi copii minori: Eduard Ionuț, în vârstă de 7 ani, diagnosticat cu ADHD, și Kristina Mihaela, în vârstă de 11 luni. Familia locuiește într-un apartament cu două camere în cadrul campusului social „Henri Coandă” din Constanța. Tatăl i-a părăsit și nu participă la creșterea și îngrijirea minorilor.Denis este diagnosticat cu hipoacuzie neurosenzorială profundă bilaterală, întârziere în dezvol-tarea limbajului expresiv și medicii au recomandat efectuarea operației de implant cohlear. Părinții acestuia încearcă să-i ofere condiții bune de trai, dar venitul nu le permite să achiziționeze acest implant cohlear. Copilul nu mai frecventează cursurile școlare pentru că nu aude.Irina Petronela este mama a doi copii. Unul dintre ei, Ștefan, în vârstă de 9 ani, a fost diagnosticat cu astigmatism și ambliopie și este încadrat în gradul de handicap „Accentuat”. Tatăl nu menține legătura cu ei.Andrei Darius este diagnosticat cu retard global în dezvoltarea neuropsihomotorie, sindrom ataxic, agenezie parțială de corp calos, dismorfism cranio facial și este încadrat în gradul de handicap „Grav”.Familia Ciubotaru are în întreținere șase copii minori. O fetiță a fost diagnosticată cu tetrapareză spastică, epilepsie, distrofie, retard psihomotor. Toți locuiesc într-un imobil care nu este racordat la rețelele de utilități.Roxana este crescută doar de mamă, care primește totuși un mic sprijin de la bunici. Copila suferă de o boală cronică de rinichi, iar de aici o groază de complicații. Este încadrată în gradul „Grav” de handicap.v v vDespre toate aceste povești, dar și altele, puteți afla mai multe și de la Exclusiv Auto. Oricine dorește să le facă și mai frumoase sărbătorile de iarnă acestor oameni greu încercați pot obține datele de contact de la dealerul auto.