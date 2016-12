Sărbătoare mare la Horeca Expert, de sfârşit de an!

Sărbătoare mare la Horeca Expert, de sfârșit de an!

r Iubitorii de cafea au primit și ei o veste bună: se deschide o nouă cafenea FilicoriHoreca Expert a fost ieri gazda unui eveniment special de sfârșit de an, care deja a ajuns la cea de-a noua ediție. În cadrul „Christmas Cocktail”, invitații au putut admira și degusta cele mai în vogă concepte și preparate.„Evenimentul «Christmas Cocktail» este în spiritul tradiției Horeca Expert. Este ediția a noua și se vrea a fi un eveniment prin care noi mulțumim partenerilor noștri, clienților noștri de peste an, pentru faptul că ne-au fost alături, dar și furnizorilor, pentru că noi reprezentăm în România multe branduri italiene, atât pe partea de echipamente cât și pe partea de produse de alimentație destinate sectorului horeca cu predilecție, dar și domeniului de retail, începând de anul acesta”, a precizat Laurențiu Sichitiu, director comercial Horeca Expert.Invitaților le-au fost prezentate ultimele tendințe din punct de vedere al echipamentelor, dar și ultimele tendințe referitor la modul de organizare a evenimentelor. „Am pus anul acesta în prim plan «Candy Barul», ca fiind un element de atracție și în mare vogă la eveni-mentele din ultima perioadă, astfel încât să fim o sursă de inspirație pentru organizatorii de evenimente. În plus, prezentăm și câteva vitrine pentru dulciuri, de ultimă generație. De asemenea, pe partea de cuptoare sunt aici reprezentanții produ-cătorului italian Giorik, care și-a trimis și propriul bucătar pentru a exemplifica modul de utilizare”, a mai precizat Laurențiu Sichitiu.Special pentru iubitorii de cafeaZiua de ieri nu a avut ca punct principal doar evenimentul de sfârșit de an organizat de Horeca Expert. Joi seară s-a inaugurat și cea de-a șasea cafenea din cadrul francizei Filicori, pe care Horeca Expert o deține la nivelul național în România.Aceasta s-a deschis pe B-dul Lăpușneanu nr. 177, vizavi de City Park Mall, iar de astăzi are porțile deschise pentru toți iubitorii de cafea.„Este primul concept de tip stradal. Reprezintă un punct de atracție pentru iubitorii de cafea și al tradiționalului expresso italienesc”, a precizat Laurențiu Sichitiu.