Samsung va oferi bani utilizatorilor de iPhone pentru a le testa telefoanele

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Grupul sud-coreean Samsung a decis să ofere celor care utilizează telefoanele iPhone produse de rivalul american Apple posibilitatea de a testa unul din cele mai noi telefoane Samsung în schimbul sumei de un dolar, în încercarea de a atrage o parte din utilizatorii de dispozitive Apple spre propriile sale produse, transmite CNBC.Campania de promovare denumită „Ultimate Test Drive” permite consumatorilor americani să testeze timp de 30 de zile unul din telefoanele Samsung Galaxy S6 Edge, S6 Edge Plus și Note 5. Campania este valabilă doar pentru utilizatorii de iPhone și nu și celor care au un dispozitiv Windows sau Android, care trebuie să se înregistreze pe site-ul Samsung și timp de o lună beneficiază de un SIM activat și un abonament de voce și date la actualul operator al deținătorului de telefon iPhone. Clientul nu este obligat să cumpere dispozitivul la terminarea celor 30 de zile. În schimb, Samsung promite că un client care vrea să facă trecerea la dispozitivele sale, la sfârșitul lunii de probă, va beneficia și de alte avantaje, fără a preciza în mod exact despre ce este vorba.În ultima perioadă profitul Samsung a scăzut după lansarea noilor iPhone 6 și iPhone 6 Plus de către Apple dar și a noilor dispozitive oferite de producătorii chinezi precum Xiaomi. Joi, firma de cercetare de piață Gartner a estimat că în al doilea trimestru al acestui an, Apple și-a majorat cota de piață până la 14,6% de la 12,2% în perioada similară a anului trecut. În schimb, cota de piață a rivalului sud-coreean Samsung Electronics Co a scăzut până la 21,9% de la 26,2%.