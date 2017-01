Samsarii şi anularea subvenţiei pentru irigaţii aduc legumicultorii constănţeni în pragul falimentului

Samsarii și anularea subvenției pentru irigații aduc legumicultorii constănțeni în pragul falimentului

Legumicultura din Constanța este la răscruce! În plus față de abuzurile samsarilor, cultivatorii de legume se confruntă cu o altă problemă. Din 2010, ei nu vor mai primi subvenția pentru irigații, atât de importantă pentru reducerea costurilor producției agricole. Asociația Producătorilor de Legume și Cartofi din Constanța deplânge situația în care a ajuns agricultura românească. Bazinul legumicol de la Poiana este una din puținele zone irigate din județ, în acest an. „Din nefericire, nu știm ce se va întâmpla de anul viitor. Statul nu va mai acorda subvenția pentru irigații și noi vom fi obligați să ne reconsiderăm strategia. Probabil că în 2010, suprafața cultivată cu legume va suferi o scădere semnificativă, din această cauză”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Jeni Dumbravă, președintele Asociației Producătorilor de Legume și Cartofi din Constanța. La început anilor 2000, bazinul legumicol avea o suprafață de 600 hectare. În 2008, suprafața cultivată cu legume a crescut până la aproximativ 1.100 hectare. „În acest an, suprafața a scăzut cu 30% din cauza cheltuielilor mari pentru înființarea, întreținerea și recoltarea culturilor de legume. A crescut în schimb ponderea culturilor mari, de păioase, din zonă. Probabil că în 2010, terenul agricol cu legume va mai scădea cu 20%”, a precizat Jeni Dumbravă. Principala cauză a acestor scăderi este prețul mic de valorificare a producției și costurile ridicate ale inputurilor. „Cheltuielile pentru procurarea semințelor, a îngrășămintelor și pentru irigare sunt foarte mari, chiar mai mari decât la culturile de păioase. Spre exemplu, cheltuielile pentru cultura de cartofi ajung la 70 de bani pe kilogram. Noi suntem nevoiți să vindem cu 40 de bani, kilogramul de cartofi. Semințele le luăm din străinătate, pentru că în România nu găsim calitate. În Olanda, prețul cartofilor este de 60 eurocenți pe kilogram. Cu transportul, plătim chiar un 1 euro pe kilogramul de cartofi. Pentru a scoate o producție rezonabilă, cultura de legume are nevoie de cel puțin 3.000 metri cubi de apă, adică cheltuieli de 2.400 lei, pe puțin”, a explicat cultivatorul de legume din Poiana. Și, pentru că la sfârșitul anului, fermierii erau în pierdere, ponderea culturii de cartofi în bazinul legumicol a scăzut, în 2009. Astfel, în 2008, cartoful a fost cultivat pe o suprafață de 50% din totalul bazinului de la Poiana, ceapa - 30% și rădăcinoasele - 20% din total. În acest an, suprafața cultivată cu cartofi a scăzut cu 20%. În schimb, rădăcinoasele (morcovi, sfeclă, etc.) au câștigat teren, datorită cheltuielilor rezonabile în comparație cu prețul de valorificare, mai mare decât la cartofi. Samsarii, eterna problemă! Sectorul se confruntă și cu abuzurile samsarilor de pe filieră. „Comerciantul cere un preț de nimic pentru legume și după puțin timp, scoate un profit de 150%. Producătorul este nevoit să aștepte șase - șapte luni, pentru a-și primi banii. Noi plătim atât TVA la inputuri, cât și pentru produsul agricol final. Suntem chiar nevoiți să facem facturi fiscale fictive, din cauza comercianților, care nu doresc să cumpere marfa cu facturi. De ce organele de control nu cer actele comercianților? Și de ce se eliberează certificate de producător fictive, care nu au în comun nimic cu realitatea?”, s-a întrebat Jeni Dumbravă. În această situație, anul 2010 se anunță un an sumbru pentru legumicultura constănțeană. „Nu știm ce vom face anul viitor. În august, am primit doar subvenția pe suprafață pe 2008, de la Uniunea Europeană, la un curs de 3,7 lei pe euro. În rest, celelalte subvenții nu știu unde se duc. Numai la producători nu ajung! Probabil că ne vom reorienta către culturile de păioase. Nu avem cum să renunțăm. Avem împrumuturi la bănci și am făcut investiții serioase în zonă”, a concluzionat reprezentantul cultivatorilor de legume.