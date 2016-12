Sâmbătă se premiază cele mai apreciate hoteluri şi pensiuni de către turiştii din 2012

Sâmbătă se premiază cele mai apreciate hoteluri și pensiuni de către turiștii din 2012

Sâmbătă, începând cu ora 10.00, are loc la Hotel Modern din Mamaia festivitatea de înmânare a Recomandărilor AmFostAcolo pentru anul 2013, eveniment organizat de Radio Vacanța și AmFostAcolo.ro, împreună cu Asociația Litoral - Delta Dunării în calitate de co-organizator.„Pe baza miilor de impresii și recomandări din diverse destinații de pe litoral și din Delta Dunării încărcate de turiști pe AmFostAcolo.ro, am selectat cele mai apreciate hoteluri și pensiuni din aceste destinații, ca o recompensă pentru eforturile depuse de administratorii lor și ca instrument util turiștilor în alegerea destinației de vacanță pentru anul 2013“, au precizat organizatorii.AmFostAcolo.ro și Radio Vacanța și-au propus să evidențieze și să recompenseze, anual, cele mai merituoase hoteluri de pe țărmul românesc al Mării Negre, mai precis cele care au adunat cele mai multe recomandări pozitive din partea clienților care și-au scris impresiile pe AmFostAcolo.ro.Anul trecut au fost premiate primele 20 de clasate. „Anul acesta am extins lista, considerând rezultatul analizei îmbucurător si dătător de speranță atât pentru turismul autohton, cât și pentru turistul român - aflat în plin proces de maturizare a culturii și experienței turistice. De asemenea, în 2012 am adăugat și Delta Dunării pe lista destinațiilor analizate și premiate“, au subliniat organizatorii.Iată care au fost criteriile de selecție: (1) părerile să fie reprezentative și actuale - unitatea de cazare respectivă să fi acumulat, până la 3 septembrie anul curent, un număr minim de impresii și recomandări din sezonul 2012 din partea clienților săi - nu au fost luate, de exemplu, în calcul acele unități unde existau doar recomandări mai vechi sau care aveau doar 1-2 recomandări în total și (2) gradul de recomandare general să fie de minim 85%.Recomandările AmFostAcolo 2012 recompensează de fapt nu unitățile de cazare de lux, ci pe acelea care au reușit sa ofere un raport preț/calitate optim clientului-turist, determinându-l să recomande această cazare altora și, foarte probabil, să se gândească la o reîntoarcere. „Recomandările AmFostAcolo nu garantează o vacanță perfectă pentru orice turist; un turist client obișnuit al hotelurilor din clasa premium nu trebuie să aleagă un hotel de două stele doar pentru că este recomandat de AmfostAcolo sau pentru că este mai bine poziționat în clasamentele satisfacției turistice“, subliniază reprezentanții AmFostAcolo.