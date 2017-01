Salvatorii din portul Constanţa ameninţă cu boicotarea exerciţiului internaţional RODELTA 2009

Salvatorii din portul Constanța amenință cu boicotarea exercițiului internațional RODELTA 2009

Salariații Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare – ARSVOM au întrerupt lucrul timp de câteva ore, în cursul dimineții de ieri. Ei au recurs la greva spontană pentru a protesta față de intenția Ministerului Transporturilor și a Guvernului României de a desființa agenția, prin comasarea ei cu Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța. O nouă hoție „Greva spontană a salariaților este îndreptățită – a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Iulian Olaru, liderul Sindicatului ARSVOM. „De peste o săptămână, de când s-a decis comasarea, oamenii trăiesc în tensiune. Instituția noastră este singura de la Marea Neagră ca-pabilă să intervină în caz de poluare marină cu hidrocarburi și pentru salvarea vieților omenești pe mare”, a spus liderul de sindicat. În timp ce Iulian Olaru dădea explicații, zecile de salvatori adunați pe cheu își exprimau nemulțumirea zgomotos. Loveau cu năduf în butoaiele de tablă și suflau din răsputeri în țignale, de parcă ar fi vrut să se facă auziți până la Palatul Victoria. „Instituția noastră a fost înființată din 1981, în urma recomandărilor organizațiilor internaționale. Aces-tea au inspectat portul Constanța pentru a verifica dacă România are capacitatea de a duce la îndeplinire obligațiile asumate prin tratatele implementate în legislația națio-nală. Astfel, a luat ființă Grupul de Intervenție și Salvare Maritimă (GISN), care a dobândit persona-litate juridică în 1990. În 2005, pen-tru ca România să poată semna tratatul de aderare la Uniunea Europeană, GISN-ului i s-au alocat foarte multe fonduri, inclusiv pentru construcția actualei baze de antre-nament. Numele de agenție i-a fost dat la intervenția actualului director general, Dorel Onaca, pe vremea când era președintele Comisiei Economice a Senatului României. Nu știm pe ce considerente s-a adoptat această titulatură, dar se dovedește că ne face mai mult rău. Probabil că s-a recurs la ea pentru a fi un corespondent al Agenției Europene de Siguranță Maritimă (EMSA). Pentru agenția noastră s-au alocat circa 2,7 milioane euro, din fonduri Phare. Banii au servit pentru dotarea cu echipamente. Credem că, prin această comasare, se pune la cale o nouă hoție în portul Constanța, de către unele grupuri de interese. Se urmărește, în fapt, externalizarea acestor servicii și, odată cu ele, a dotărilor făcute din banii europeni. Acestea trebuie să ajungă în mâna unor privați care activează de peste 20 de ani pe platforma portuară” – a declarat Iulian Olaru. „Nu putem accepta!” Liderul sindical consideră că măsura comasării nu are un temei legal și nicio rațiune economică. „Să ne spună domnul prim-ministru Boc, ce criterii de comasare îndeplinim noi, din moment ce, la alarmele de exercițiu și la cele reale, venim la serviciu pe banii noștri, cu taxiul, din moment ce facem ore suplimentare și renunțăm la plata lor? În perioada 1997 – 2003, salariații acestei instituții am renunțat la peste 200.000 de ore suplimentare și nu am cerut bani de la bugetul de stat. Noi nu am cerut decât dotările necesare pentru a ne îndeplini misiunea de salvare. Aduceți-vă aminte de tragedia navelor Yu – Xiu și Paris, când au murit 54 de oameni, de incendiul de pe nava Mesta, care putea să blocheze portul Constanța. Au fost multe tragedii și tot atâtea intervenții din partea noastră. Acum, statul român vrea să ne desființeze. Nu putem accepta acest lucru.” În prezent, agenția are 120 de angajați, iar 20 de posturi libere, din rândul personalului navigant, sunt blocate. România se compromite Ion Cojocaru, directorul cu exploatarea, este convins că: „Dacă nu ne-am fi numit agenție, nu s-ar fi pus problema comasării. Instituția noastră îndeplinește obligațiile asumate de statul român pe plan internațional. El nu poate renunța la obiectul nostru de activitate.” Directorul consideră că măsura comasării pică într-un moment delicat. În perioada 24 – 28 august 2009, România găzduiește exercițiul internațional RODELTA 2009, în cadrul căruia va fi simulată intervenția pe mare, pentru prevenirea unei poluări majore. Operațiunea care va avea loc în zona Midia este organizată de Comisia Mării Negre, cu sprijinul Comisiei Europene și Organizației Maritime Internaționale. Toate statele de la Marea Neagră vor participa cu nave, elicoptere și echipamente. În cadrul exercițiului, vor fi testate capacitatea de reacție a țărilor din zonă. Un exercițiu asemănător a fost organizat în 2007, în Turcia. ARSVOM reprezintă România la acest exercițiu. Ea va fi prezentă cu navele Hercules, Cristal, Safir, Rubin, Opal, Topaz și Albatros. Salvatorii s-au antrenat și s-au pregătit teoretic, astfel încât să poată face față cu succes rigorilor exercițiului internațional. Acum, oamenii sunt cu moralul la pământ și se gândesc că n-ar mai fi cazul să ia parte la RODELTA 2009. „Nu cred că mai este cazul să participăm la exercițiul internațional, din moment ce statul român vrea să ne desființeze” – au declarat câțiva protestatari. Dacă salvatorii își vor pune în practică amenințarea, România se va compromite în fața Comisiei Mării Negre, Comisiei Europene și Organizației Maritime Internaționale - organizatorii exercițiului. Neparticiparea ARSVOM va fi dovada că țara noastră nu își poate îndeplini obligațiile legate de preve-nirea poluării și de salvarea vieții pe mare. Mai mult, va demonstra că porturile românești de la Marea Neagră nu mai sunt sigure. Acest fapt va avea următoarele consecințe economice: vor crește cheltuielile cu asigurarea și, drept urmare, transportul se va scumpi. Din aceastră cauză, traficul de mărfuri prin porturile Constanța, Midia și Mangalia va scădea. O gafă monumentală Intenția Ministerului Transporturilor de a comasa ARSVOM cu Administrația Portului Constanța este o gafă monumentală. Din fericire, ea nu poate fi pusă în aplicare pentru simplul fapt că încalcă prevederile Constituției României, referitoare la garantarea proprietății. Statul nu poate pune în cârca Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, care are capital privat în proporție de 20%, obligațiile pe care și le-a asumat, ratificând mai multe convenții internaționale. În baza acestor obligații, el trebuie să susțină prin subvenții de la buget o forță de intervenție și de salvare pe mare. Din fondurile publice, trebuie asigurat gratuit acest serviciu tuturor celor aflați în pericol în apele Mării Negre. Această responsabilitate este foarte costisitoare și nu aduce venituri. Ea nu poate fi pasată unei companii care are și acționari privați, pentru că le prejudiciază interesele și s-ar încălca prevederea constituțională referitoare la garantarea proprietății. v v v Ieri, conducerea Federației Naționale a Sindicatelor Portuare a solicitat sprijinul subprefectului Mircea Iustian. „Domnul subpre-fect ne-a declarat că a înțeles punctul nostru de vedere și că ne va susține în fața ministrului Transporturilor și a premierului” – a declarat Petre Costel, președintele FNSP.