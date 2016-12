Salvaţi Oieria Palas!

Salvați Oieria Palas!

Apel către prefectul județului și primarul municipiului Constanța, partidele politice, parlamentarii constănțeni și CCINACazul pe care vi-l supun atenției, stimați cititori, este cel mai dramatic întâlnit de mine de-a lungul unui sfert de veac de gazetărie. Subiectul relatării este Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Palas Constanța (Oieria Palas, cum este cunoscut de localnici).Cine n-a auzit de cea mai veche și mai titrată unitate de cercetare zootehnică din țară? Faima creațiilor sale - Merinosul de Palas, rasa de lapte Palas și rasa de carne Palas - a ajuns departe, peste mări și țări.Înființată în 1897, instituția a traversat marile crize economice, a trecut prin războaie și revoluții, a suportat schimbările de guverne și de regim politic, fără ca existența să-i fie pusă în pericol. Dar acum, în democrație, i-a ajuns funia la par, cum se spune în popor.Viața institutului de cercetări aflat în proprietatea statului român este în pericol. Guvernanții l-au condamnat la moarte. Începând din anul 2003, nu i-au mai acordat niciun leu pentru subzistența celor 3.000 de oi și capre, care reprezintă patrimoniul genetic național, nici pentru întreținerea patrimoniului imobiliar și de cercetare, nici pentru achitarea taxelor și impozitelor.Ce să mai spunem de plata salariilor cercetătorilor și personalului auxiliar, a contribuțiilor la asigurările sociale și de sănătate! „Cercetătorii nu și-au mai primit salariile din iulie 2014, iar muncitorii, din iulie 2015. Eu nu am mai fost plătit din februarie 2014", a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Radu Răducu, directorul general al institutului.De câțiva ani, angajații trăiesc din banii soțiilor sau soților. Întrebați de ce nu își dau demisia? Uite că nu se îndură să dea cu piciorul unei munci de o viață. Cercetarea științifică le-a adus atâtea satisfacții și bucurii. Nu-i lasă nici conștiința profesională și cetățenească. Da, ați auzit bine! Ei cred că abandonarea unui patrimoniu genetic unic în lume ar fi o crimă! Pierderea pentru România ar fi inestimabilă. Și apoi, unde să se ducă niște bieți cercetători, cu doctorate în zootehnie luate pe bune, trecuți de 50 de ani? Cine îi angajează? Astfel că nefericiții de ei sunt condamnați să-și ducă crucea cu eroism, să muncească în acest regim de semi-sclavie. De-ar fi doar atât, dar institutul trăiește sub amenințarea executării silite. Întregul său patrimoniu, inclusiv cel genetic, a fost pus sub sechestru de către Fisc, pentru o datorie de 3.260.642 lei la bugetele statului, care include majorările de întârziere și penalitățile. Restanțele s-au acumulat începând din 2013 și continuă să crească.Dacă n-ar fi existat oameni inteligenți la ANAF, care au înțeles că este o crimă să scoți aceste valori naționale inestimabile la mezat, de mult s-ar fi ales praful de institutul constănțean. Dar cât timp își poate permite Fiscul să închidă ochii? Mâine-poimâine vine Curtea de Conturi în control și-l belește că n-a recuperat creanțele statului.Partea absurdă a acestei povești este că bani pentru salvarea institutului constănțean și a altor unități de cer-cetare științifică există. Ministerul Agriculturii chiar are puși de-o parte 50 de milioane de lei, în acest scop, dar nu-i poate da, deși Legea nr. 45/2009 prevede că cercetarea științifică este finan-țată de către statul român, prin bugetul Ministerului Agriculturii. Vreți să știți de ce nu este pus în aplicare respectivul act normativ? Pentru că, începând din 2014, în Legea bugetului de stat a fost introdus un articol pervers, care spune că unitățile de cercetare ce nu au hotărâre de reorganizare nu pot fi subvenționate de la bugetul de stat. Trebuie să știți, stimați cititori, că există un astfel de proiect de reorganizare. Conform acestuia, Institutul de Cer-cetare - Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Palas Constanța va fuziona cu trei unități de cercetare. Este vorba de Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor - Bil-ciurești (județul Dâmbovița), Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor - Reghin (județul Mureș) și Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Ovinelor - Rușețu (județul Buzău).La proiect se lucrează de prin 2009, iar în 2014 chiar a fost pus în dezbatere publică. Dar n-a mai ajuns pe masa Guvernului Ponta pentru că n-a primit avizul de la toate ministerele. Lipsea cel al Justiției.Odată cu înscăunarea Gu-vernului Cioloș, întreaga procedură a fost reluată de la zero. În prezent, proiectul este blocat la Ministerul Agriculturii. Se-aude că niște birocrați din aparatul central, extrem de preocupați de soarta țării și de binele nației române, îi conta-bilizează virgulele. Trebuie să dea dovadă de maximă vigilență. Dacă scapă vreo virgulă în plus și ajung în atenția DNA? Și decât să dea cu subsemnatul, mai bine lipsă! Mare scofală dacă piere un institut de cercetări! Și-așa a trăit destul, chiar mai mult de un secol!Ceea ce se întâmplă cu Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Palas Constanța este strigător la cer! De aceea, fac apel la prefectul județului și primarul municipiului Constanța, la partidele politice și la parlamentarii constănțeni, la Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța și la organizațiile profesionale ale fermierilor să solicite Guvernului și Ministerului Agriculturii urgentarea proiectului de reorganizare a institutului și acordarea grabnică a finanțării! Stimați concetățeni, vom fi cu toți părtași la o crimă împotriva cercetării, dacă nu intervenim la timp!