Salvarea locurilor de muncă de la „Daewoo - Mangalia“ vine din Coreea de Sud

Compania mixtă româno - sud-coreeană „Daewoo - Mangalia Heavy Industries” se află într-o situație diferită față de restul industriei navale românești. Celelalte șantiere au comenzi de construcții noi – cu finanțarea asigurată - până la finele acestui an sau până la sfârșitul primului semestru al lui 2010. În schimb, compania din Mangalia dispune de contracte până în 2011, dar îi lipsesc resursele financiare să-și continue activitatea. În așteptarea ajutorului de stat Cum a ajuns compania româno - sud-coreeană în această situație aparent paradoxală? Este o altă poveste, care ține de politica contractuală și de prețuri promovată de acționarul majoritar „Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering”, în relațiile cu „Daewoo – Mangalia”. Acționarul minoritar – statul român - ar fi trebuit să o clarifice până acum, dar nu a făcut-o și nici nu are de gând. Problema este că, astăzi, peste efectele acestei relații economice dezechilibrate s-au suprapus cele ale crizei economico – financiare generale, iar consecința este seceta acută de lichidități. „Daewoo – Mangalia” are deschise fronturi de lucru la mai multe nave și mari investiții de finalizat, dar nu mai are resurse bănești. În mod normal, compania ar fi trebuit să apeleze la sprijinul sistemului bancar, pentru a ieși din impas. O firmă cu renumele și forța ei, care are în spate un colos precum „Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering”, cel de-al treilea mare producător de nave al lumii, nu poate fi refuzată de bănci. Bani există pe piață, chiar dacă sunt mai scumpi. Asta este în teorie. În practică, lucrurile se petrec cu totul altfel. În loc să-și rezolve problemele de finanțare cu băncile, așa cum procedează celelalte șantiere navale, „Daewoo – Mangalia” s-a adresat statului român, respectiv guvernului. Dar acesta are, la rândul său, proble-me mult mai grave, legate tot de lipsa banilor. Ultima rectificare arată că veniturile la bugetul general consolidat sunt mai mici cu 17,4 miliar-de de lei decât estimările inițiale. Vești bune Dacă sprijinul statului este incert, cel al acționarului majoritar este însă mult mai sigur. La recenta întâlnire cu liderii Sindicatului „Navalistul”, administrația șantierului naval a dezvăluit faptul că acționarul majoritar, „Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering”, îi va acorda filialei sale din Mangalia un împrumut de 58 de milioane de dolari, în condiții avantajoase. Anul trecut, șantierul naval a mai beneficiat de un credit major, cu dobânda de 6%, afirmă Marin Florian, liderul sindicatului. Chipurile liderilor s-au mai înseninat la aflarea veștii. Dacă „Daewoo – Mangalia” va primi banii în decurs de o lună, nu se mai pune problema stopării lucrărilor și nici a disponibilizărilor. În caz contrar, administrația și sindicatul vor trebui să caute soluții. Orașul Daewoo Compania are circa 4.000 de angajați, dintre care 400 de lucrători străini: vietnamezi, chinezi, srylanchezi. Pe lângă ei, mai activează aproape 2.000 de lucrători ai firmelor subcontractoare, precizează Marin Florian. La o adică, la cine să renunți mai întâi? La străini, la subcontractori, la lucrătorii care au mai avut câte o abatere disciplinară sau care au un randament mai scăzut? Poate că o soluție de moment va fi trimiterea în șomaj tehnic, cu plata a 75% din salariu, ori trecerea la un program de muncă redus. „Sunt tot felul de variante, dar cel mai bine este să nu se ajungă la așa ceva – spune liderul de sindicat. Oamenii sunt stresați, se tem pentru ziua de mâine, se tem că își vor pierde locurile de muncă. Viața a peste 5.000 de familii și a peste 10.000 de locuitori depinde în mod direct de salariul câștigat la Daewoo – Mangalia. Întregul oraș, comerțul și serviciile, trăiesc de pe urma șantierului naval.” Alternativa ieftină Responsabilitatea ieșirii din actualul impas îi aparține acționarului majoritar. Își poate permite să nu se implice, să stea cu brațele încrucișate și să aștepte stoparea lucrărilor, concedierea oamenilor și pierderea contractelor? Șantierul are 18 construcții noi contractate până în 2011: portcontainere și vrachiere de mare capacitate. Pe „Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, l-ar costa mult prea mult dacă ar fi reziliate. Mult mai ieftin pentru el este să rezolve problema finanțării. Prin împrumutul de 58 de milioane de dolari, în condiții avantajoase, el nu face decât să-și apere proprietatea din România de la faliment. Relații dezghețate Pericolul a mai dezghețat relațiile dintre sindicat și administrație. Conducerea a început să fie mult mai deschisă și mai cooperantă. „Nu au niciun interes să gă-sească în noi un dușman – afirmă liderul sindicatului. Mai ales în condiții de criză, trebuie să strângem rândurile. De altfel, relațiile au început să se îmbunătățească de la semnarea contractului colectiv de muncă. Constatăm că s-a aplicat majorarea salarială, iar clauzele contractuale au fost respectate. S-au acordat salariile, primele, banii de concediu, biletele de tratament, de odihnă. Nu am pierdut niciun drept. Sperăm să obținem finanțarea și șantierul să-și continue lucrările.”