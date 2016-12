Salariile navigatorilor vor creşte cu 10-12% între 2012 şi 2015

Salariile navigatorilor vor crește cu 10-12% între 2012 și 2015

Piața internațională a forței de muncă marinărești nu arată deloc bine, afirmă Florin Urziceanu, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Crewing din România (ANACR). El citează concluziile unui raport al „Drewry Shipping Consultants Ltd.”, o companie de consiliere independentă.Potrivit studiului, în 2012, piața navelor portcontainere prezintă o tendință de creștere în Asia, dar e în scădere în Europa și SUA. În schimb, în sectorul vrachierelor, competiția este tot mai intensă. Pentru anii următori, se prognozează o creștere a pieții tancurilor petroliere și, mai ales, a celor de gaze lichefiate.În privința evoluției forței de muncă marinărești, sunt avansate două scenarii. Varianta optimistă are în vedere o tendință de creș-tere a cererii de forță de muncă. Se prevede că, până în 2015, deficitul de ofițeri va ajunge la 2% din necesar, iar până în 2020 să se treacă pe plus. Se ia în calcul creș-terea numărului de ofițeri pregătiți de țări precum Filipine și România.Scenariul pesimist are în vedere un deficit de ofițeri de 11% în 2015 și de 10% în 2020. Armatorii merg pe varianta de mijloc, cu un deficit de 5% în 2015 și 1% în 2020.„În prezent, deficitul de ofițeri este de 2%, cu un excedent de cadeți și junior ofițeri și cu o lipsă mai acută de 2%, la ofițerii superiori. Se estimează că salariile naviga-torilor se vor majora cu 10-12% în intervalul 2012 -2015, după ce au stagnat din 2009 și până în prezent. Pe piața românească a crewing-ului, cererea de ofițeri superiori continuă să fie mare. Situația rămâne critică la cadeți și tinerii ofițeri care n-au apucat să facă vreun voiaj. În cazul nebrevetaților, piața e în cădere liberă. Nebrevetații români nu mai sunt căutați în Europa, fiind preferați filipinezii, care sunt mai ieftini, dar și mai stabili. Companiile au pretenția ca nebrevetații să se permanentizeze 10 -15 ani pe funcție. În schimb, românii aspiră să ajungă ofițeri, căci nu se mai mulțumesc cu un salariu de 1.500 - 1.800 euro, cât are un timonier. În ultima vreme, tot mai mulți nebrevetați urmează cursurile universitare pentru a deveni ofițeri” - a declarat Urziceanu.