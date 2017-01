Salariile constructorilor navali de la „Daewoo – Mangalia“ vor fi majorate cu 140 de lei, de la 1 mai 2009

După trei luni de negocieri tensionate, Sindicatul „Navalistul” și administrația companiei „Daewoo - Mangalia Heavy Industries” au semnat noul contract colectiv de muncă. Cu 36 de ore înaintea declanșării grevei de avertisment, cele două părți au ajuns la o soluție de compromis. Ambele părți au dat dovadă de maturitate, de bună credință și au făcut un pas înainte, contribuind la deblocarea și finalizarea negocierilor. Inițial, sindicatul solicitase majora-ea salariilor cu 500 de lei, începând cu 1 mai 2009, în vreme ce administrația oferise o creștere de 40 de lei, de la data amintită și alte majorări, în două etape, în funcție de inflație. Miercuri seara, partenerii sociali au semnat noul contract colectiv de muncă. Conform acestuia, salariile vor fi majorate cu 140 de lei, de la 1 mai 2009, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Gemal Memetcea, directorul resurselor umane. Au fost rezolvate și celelalte puncte aflate în divergență. În problema disponibilizărilor a fost agreată poziția administrației, în sensul că primii la care se va renunța vor fi subcontractorii. În chestiunea primelor și bonusurilor s-a căzut de acord că sindicatul va fi consultat ori de câte ori se va stabili un nou sistem de stimulare. „Sindicatul a obținut ceea ce și-a propus, iar membrii săi s-au declarat mulțumiți de rezultate. Noi înțelegem că trăim vremuri de criză și că, de 10 luni, compania nu a mai obținut niciun contract nou. Important este că avem de lucru până în 2011, că nu vor fi disponibilizări, că oamenii au siguranța locului de muncă și că, în aceste condiții de recesiune economică internațională, salariile vor crește cu 140 de lei” – a declarat Marin Florian, liderul Sindicatului „Navalistul”. Încetarea conflictului de muncă are loc în preajma a două evenimente importante. Astăzi și mâine, are loc lansarea la apă a două nave de mare tonaj: un vrachier de 180.000 tdw, construit pentru un partener grec, și un portcontainer de 5.905 TEU, comandat de un armator german. În acest an, compania „Daewoo - Mangalia” a livrat un portcontainer de 5.905 TEU, pentru Germania. În prezent, se află în lucru, în diferite etape de execuție, trei vrachiere de 180.000 tdw, trei portcontainere de 5.905 TEU și două portcontainere de 4.860 TEU, a declarat Gemal Memetcea. În paralel, continuă lucrările de investiții pentru conversia docului de reparații în doc de construcții. Componentele macaralei capră de 1.100 tf, importate din SUA, au fost descărcate de pe barje și va începe asamblarea lor. Întreaga aparatură electrică va fi modernizată, iar segmentul unuia dintre picioarele macaralei, deteriorat în America, în timpul demontării, va fi înlocuit cu altul confecționat la DMHI.