Black Sea Campaign 2015

Salarii de dumping, pe nava "Uniwind", sub pavilion Moldova

Începând de luni, 6 iulie 2015, în porturile de la Marea Neagră și din Israel s-a dat startul campaniei împotriva navelor sub standard (Black Sea Campaign). La acțiune participă inspectorii Federației Internaționale a Transportatorilor și reprezentanții sindicatelor afiliate.În porturile maritime românești, acționează trei echipe de inspecție, din care fac parte reprezentanți ai Inspectoratului ITF - România, ai Sindicatului Liber al Navigatorilor, ai Autorității Navale Române, voluntari din cadrul Federației Naționale a Sindicatelor Portuare și navigatori.Prima acțiune de control a fost efectuată la bordul cargoului „Uniwind”, aflat la operare, în dana nr. 23, a portului Constanța. Nava a venit de la Varna pentru a încărca cherestea și sodă caustică, urmând să le descarce în portul Tartus, din Siria.Cargoul a fost construit în 1989. Are 89,54 metri lungime, 16,16 metri lățime, pescaj de 3 metri, capacitatea de 3.000 tdw și atinge o viteză de 7 noduri. Este înmatriculat sub pavilion Moldova, pavilion aflat pe „lista neagră” a Organizației Paris Memoradum, din care face parte și România.Echipajul este format din 11 navigatori: sirieni, egipteni, indieni și un cadet român. Managerul navei este din țara noastră, iar operatorul este străin.Cât timp a durat inspecția la bordul navei, ziariștii au stat de vorbă cu câțiva marinari. Mustafa, șeful mecanic, care vorbea binișor românește, s-a plâns că autoritățile nu le-au acordat navigatorilor sirieni permisul de acces la uscat. Excepție s-a făcut pentru doi ofițeri. Sirienii au avut parte de același tratament în Italia și Spania.„Noi nu înțelegem de ce marinarii sirienii nu primesc permis să coboare pe țărm. Nu suntem periculoși. Drept dovadă, nu există pază la scara navei. Marinarii sirieni ar putea foarte bine să plece în oraș și fără permis, pentru că nu îi oprește nimeni, dar nu o fac. Nimeni nu ne explică de ce suntem tratați astfel. Eu sunt sirian și vin dinainte de 1989 în România. Am mulți prieteni români. Până acum, niciodată nu s-a întâmplat ca sirienii să fie astfel tratați de autoritățile din țara voastră” - s-a plâns șeful mecanic.La finalul inspecției, Adrian Mihălcioiu, șeful Inspectoratului ITF - România, a declarat următoarele: „Echipa noastră a inspectat condițiile de muncă și de viață ale echipajului, cabinele, aprovizionarea cu alimente, certificatele navei și echipajului. Trebuie precizat că nava nu are certificat MLC 2006. Am constatat că salariile echipajului sunt cu mult mai mici față de prevederile MLC 2006 și față de contractul colectiv de muncă la nivelul Mării Negre. Cadetul este plătit cu 300 de dolari pe lună, deși muncește tot atâtea ore cât un marinar. Timonierul primește 500 de dolari pe lună, iar șeful mecanic, 1.300 de dolari pe lună. Am dat un avertisment și am explicat ce condiții trebuie să îndeplinească nava, în conformitate cu prevederile Convenției internaționale MLC 2006. Navele care operează în zona Mării Negre trebuie să aibă contracte colective de muncă prin care să se asigure cel puțin 1.050 dolari pentru un timonier. Condițiile de la bord sunt satisfăcătoare din punct de vedere al hranei. Nava nu arată rău, fiind bine întreținută. Echipajului nu i s-a asigurat echipament de lucru, dar ni s-a promis că problema se rezolvă chiar în cursul acestei zile. Cu această ocazie, am informat echipajul asupra drepturilor lor sale, stabilite prin convenții internaționale“.Mihălcioiu a precizat că, odată cu aplicarea prevederilor MLC 2006 de către autoritățile din țara noastră, astfel de nave nu vor mai putea intra în porturile de la Marea Neagră, dacă nu măresc salariile, întrucât riscă să fie reținute.Pe parcursul zilei, cele trei echipe de control au verificat mai multe nave din porturile Constanța și Midia.În edițiile viitoare, vă vom informa, stimați cititori, despre rezultatele Black Sea Campaign.