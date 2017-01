Salariaţii de la „Simcor Var” Medgidia au ieşit în stradă

Salariații de la „Simcor Var” Medgidia au ieșit în stradă

Grupul de firme „Simcor”, din Oradea, este specializat în producția și comercializarea materialelor de construcții. „Simcor Var” este una dintre societățile componente, care are un punct de lucru la Medgidia, la fabrica de var din localitate. În această unitate lucrează 60 de oameni, dar locurile de muncă sunt amenințate cu desființarea. Iluzii pierdute Motivul îl reprezintă încetarea contractului de închiriere al terenului pe care se află fabrica, declară Marin Grigorie, liderul Sindicatului „Romvar”. În 2003, a mai existat o tentativă de închidere a fabricii de var, care era considerată inutilă pentru producția cimentului - activitatea de bază a „Lafarge”. Atunci a avut loc externalizarea fabricii de var, care a fost vândută grupului „Simcor” Oradea. Acesta a achiziționat utilajele de producție și a primit, cu chirie, terenul, de circa 3 ha, și clădirile aferente. În anul 2007, conducerea grupului „Simcor” a făcut investiții de peste 1,5 milioane de euro în fabrică, trecând instalațiile de pe păcură pe gaze, fapt ce a contribuit la creșterea randamentului termic și la diminuarea poluării. Tot în scopuri ecologice, în urmă cu două săptămâni s-au semnat contracte pentru achiziționarea unor filtre în valoare de peste 260.000 euro. Investițiile făcute de conducerea companiei le-au dat încredere salariaților din Medgidia că, mulți ani de acum înainte, nu vor mai duce grija locului de muncă. Încrederea lor s-a năruit pe data de 6 septembrie, când li s-a comunicat faptul că, în baza înțelegerii dintre cele două părți, contractul de închiriere încetează, iar „Simcor Var” trebuie să plece, cu ceea ce îi aparține. Sunt zvonuri că proprietarul are nevoie de teren și clădiri pentru propria dezvoltare: extinderea activității de însăcuire și de distribuție, construcția unei parcări etc. Soluția imposibilă Conducerea „Simcor Var” a propus să i se reducă spațiul închiriat, astfel încât toată lumea să trăiască. Dar, până în prezent, nu s-a ajuns la o înțelegere. De ce nu se mută fabrica de var într-o altă locație, spre exemplu în parcul industrial pus la dispoziție de Primăria Medgidia? „Pentru că este imposibil să mutăm cuptorul de var, o structură metalică de 50 m înălțime. Mai sunt și alte utilaje grele, precum morile” – spune Marin Grigorie. Practic, pentru eliberarea spațiului, fabrica ar trebui demolată, suține liderul. Sindicatul „Romvar” nu neagă legalitatea contractului de închiriere și drepturile proprietarului. Dar asta nu-l împiedică să acționeze pentru a determina conducerea „Lafarge” să prelungească contractul. Ieri, cei 60 de lucrători de la „Simcor Var" au ieșit în stradă, pentru a-și exprima teama pentru pierderea locurilor de muncă și pentru a încerca să sensibilizeze patronatul companiei „Lafarge". Oamenii au mărșăluit de la poarta nr. 3 a fabricii de ciment, pe strada Poporului, până la Casa de Cultură, unde au organizat un miting. „Nu vrem altceva decât să muncim" – au declarat protestatarii. Salariații speră ca patronii celor două companii să se întâlnească, să negocieze și să salveze cele 60 de locuri de muncă. Mai sunt și alte utilaje grele, precum morile" – spune Marin Grigorie. Practic, pentru eliberarea spațiului, fabrica ar trebui demolată, suține liderul. Sindicatul „Romvar" nu neagă legalitatea contractului de închiriere și drepturile proprietarului. Dar asta nu-l împiedică să acționeze pentru a determina conducerea „Lafarge" să prelungească contractul. Ieri, cei 60 de lucrători de la „Simcor Var" au ieșit în stradă, pentru a-și exprima teama pentru pierderea locurilor de muncă și pentru a încerca să sensibilizeze patronatul companiei „Lafarge". Oamenii au mărșăluit de la poarta nr. 3 a fabricii de ciment, pe strada Poporului, până la Casa de Cultură, unde au organizat un miting. „Nu vrem altceva decât să muncim" – au declarat protestatarii. Salariații speră ca patronii celor două companii să se întâlnească, să negocieze și să salveze cele 60 de locuri de muncă.