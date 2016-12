Să ne temem de portcontainerul "MSC Flaminia"?

Vestea că portcontainerul „MSC Flaminia” vine la Constanța a stârnit comentarii aprinse în România, lucru firesc până la un anumit punct, având în vedere istoria recentă a navei.Povestea unui sinistruÎn vara anului 2012, în timp ce se afla în marș în mijlocul Oceanului Atlantic, la bordul ei a avut loc un incendiu, iar trei navigatoriși-au pierdut viața.Stingerea incendiului a durat câteva luni, focul propagându-se lent dintr-un container într-altul. Dar ceea ce a atras cel mai mult atenția autorităților și a publicului este faptul că, printre containerele de la bord, s-au aflat unele încărcate cu mărfuri periculoase și deșeuri chimice.Așa se explică de ce, în portul Jade-Wese, din Wilhelmshaven (Germania) unde a ajuns în cele din urmă nava, au fost luate măsuri speciale.Armatorul ei, compania germană NSB Niederelbe Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG, anunța într-un comunicat din data de 12 octombrie 2012, că, până la acea dată, fuseseră descărcate, în portul Jade-Wese, 442 de containere. Unele erau în bună stare, iar altele, deteriorate de incendiu. Descărcarea s-a făcut după ce s-au obținut toate asigurările că nu există niciun pericol pentru populație și mediul înconjurător. Containerele deteriorate au fost scoase din uz, iar conținutul lor a fost distrus.Într-un alt comunicat, de pe 30 noiembrie 2012, se preciza că la bord se mai aflau 80 de containere, a căror descărcare urma să se facă în câteva săptămâni. Totodată începuse operațiunea de curățire, prin electroliză, a miilor de tone de apă care se strânseseră în magaziile navei, în timpul operațiunilor de stins incendiul. La bord a fost instalat un container, cu o instalație specială, prin care s-a pompat apa supusă acestui tratament. Apa curată rezultată a fost reținută pe navă.Pe 15 februarie 2013, armatorul a anunțat semnarea contractului cu compania daneză „Nordgroup” A/S, care s-a angajat să preia apa folosită la stins incendiu și să o transporte cu tancurile petroliere în Danemarca, pentru decontaminare. Procedura era aprobată de autoritățile din Germania și Danemarca.Pe data de 1 martie, ultimul tanc petrolier încărcat cu apă de pe „MSC Flaminia” pleca spre Danemarca.O afacere de milioaneÎntre timp, armatorul și compania de asigurări au început preparativele pentru lucrările de reparații. Incendiul a afectat zona centrală a navei, în schimb castelul, compartimentul mașini, instalațiile sunt în bună stare.Fiind vorba de o lucrare complexă (înlocuirea secțiunilor din zona centrală), de milioane sau zeci de milioane de euro, multe șantiere navale s-au arătat interesate să obțină contractul. Cele din Europa Occidentală, cu prețuri de producție peste cerințele armatorului, au fost nevoite să privească, de pe margine, la competiția dintre China și „Daewoo-Mangalia Heavy Industries”. Licitația a fost câștigată de compania mixtă româno-sud coreeană.Pe data de 15 martie 2013, armatorul german a anunțat că nava a părăsit portul Jade-Wese și se îndreptă spre România, unde urmează să sosească în decurs de 10 zile.„Înainte de plecarea navei, armatorul a primit permisiunea în scris, pentru procesul de notificare, din partea autorităților române. Această permisiune a fost necesară pentru a putea începe călătoria spre șantierul naval. NSB și șantierul naval Daewoo estimează că reparațiile vor fi finalizate până la sfârșitul lunii septembrie 2013" - se arată în comunicatul de presă.Pentru că pescajul navei este de 9,20 metri, iar șenalul navigabil de la Mangalia are adâncimea maximă de 6,40 metri, „MSC Flaminia” va fi adusă, mai întâi, într-o dană din portul Constanța, pentru executarea unor lucrări care să o aducă la pescajul necesar.Sub lupa autoritățilorÎntrucât în spațiul public au apărut temeri privind natura reziduurilor de la bordul navei, i-am solicitat un punct de vedere lui Șer-ban Berescu, șeful direcției de siguranța navigației, din cadrul Autorității Navale Române.„Nava urmează ca în perioada legală, să facă avizarea generală pentru sosirea în portul Constanța. În prezent, avem o informare din partea Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (EMSA) pe safesea.net, în care se spune că nava a suferit o explozie la bord, că a avut mărfuri periculoase și deșeuri chimice și urmează să vină la Constanța, pentru reparații. Nu avem alte detalii. Noi am informat toate organismele responsabile în această privință, Garda de Mediu, Poliția de Frontieră, Poliția Transporturi și altele. Ca informație de ultimă oră, nava se află în Gibraltar și, în decurs de patru - cinci zile va ajunge la Constanța” - a declarat Berescu.La rândul ei, răspunzând întrebărilor ziarului „Cuget Liber”, compania „Daewoo-Mangalia”, a făcut următoarele precizări:„Substanțele existente la bordul navei sunt reziduuri calcinate și deșeuri de fier rezultate din deformarea plastică și topirea materialului metalic al containerelor și al structurii navei. Situația deșeurilor de la bord a fost notificată oficial, de către autoritatea de mediu germană, autorităților române și confirmată de Agenția Națională pentru Protecția Mediului din România. Curățarea și valorificarea deșeurilor rezultate în urma incendiului într-o proporție covârșitoare, precum și descărcarea mărfurilor neafectate de incendiu s-a realizat în porturi din Germania și Danemarca, până la un nivel de stabilitate și siguranță a navei, confirmat de către societatea internațională de supraveghere Germanischer Lloyds, care să-i permită navigarea până la șantierul naval care va efectua reparația. Deșeurile de la bordul navei vor fi tratate și valorificate de societăți autorizate și certificate în acest sens de către autoritățile române competente, sub directa supraveghere a acestora.”„MSC Flaminia” a fost construită în 2001, în Coreea de Sud, la „Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering”, acționarul majoritar al lui „Daewoo-Mangalia”. Are 300 metri lungime, 40 metri lățime, 75.590 tone registru brut, pescaj de 9,20 metri, capacitatea de 6.750 TEU (containere convenționale) și este înmatriculată sub pavilion german.