S-au suplimentat ajutoarele alimentare de la UE. Află dacă eşti printre beneficiari

S-au suplimentat ajutoarele alimentare de la UE. Află dacă ești printre beneficiari

Proiectul de Hotărâre a Guvernului (HG) pentru modificarea și completarea HG nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenție comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România și atribuțiile instituțiilor implicate în planul european, a fost aprobat în ședința Executivului de ieri, au anunțat reprezentanții Ministerului Agriculturii.Proiectul de HG prevede, printre altele, și extinderea categoriilor de persoane care pot beneficia de ajutoarele alimentare și implicit creșterea numărului de beneficiari. Ca urmare a acestei modificări se estimează că numărul beneficiarilor va ajunge la circa 3,2 milioane persoane, cu circa 800.000 de persoane mai mult față de situația actuală. Astfel, au fost incluse alte două categorii de persoane, respectiv șomerii înregistrați, dar și persoanele beneficiare ale prevederilor unor legi speciale, respectiv: invalizii și veteranii de război, văduvele de război, persoanele care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961, persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, eroii - martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, persoanele care au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, persoanele care primesc indemnizație pentru activitatea de liber-profesionist - artiști interpreți sau executanți, pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, soțul supraviețuitor al unei persoane care avea calitatea de pensionar în sistemul public de pensii, în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat sau în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori ale căror venituri cumulate, obținute exclusiv din aceste legi, se află sub 400 lei/lună.Creșterea numărului de beneficiari ai ajutoarelor alimentare nu va conduce însă la o diminuare semnificativă a cantităților de alimente per beneficiar, spun reprezentanții Ministerului Agriculturii, având în vedere că actualul program are o valoare de 60 milioane de euro.11 tipuri de produsele se distribuie: făină, orez, biscuiți, fasole boabe, bulion, paste făinoase, zahăr, roșii în bulion, ulei, mălai, mazăre în conservă.