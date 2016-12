S-au „însurat“ cu Şantierul Naval Constanţa

S-au „însurat“ cu Șantierul Naval Constanța

Maistrul Caiali Pevat muncește de 40 de ani în Șantierul Naval Constanța, de la terminarea școlii profesionale. Pe 17 august 1971 a început lucrul ca muncitor calificat și de atunci nu a mai părăsit întreprinderea.„Am format sute de lucrători“Caiali Pevat a prins toate fazele evoluției șantierului, cu momen-tele sale faste ori critice. A fost contemporanul evenimentelor care au marcat industria navală con-stănțeană în această lungă perioadă de timp.Alături de alți navaliști cu ștate vechi, Caiali Pevat alcătuiește coloana vertebrală a SNC. Oameni ca el au făcut ca societatea să se adapteze mai ușor la schimbările tehnologice și să reziste furtunilor din economia națională și mondială.În 1974 a fost promovat șef de echipă, iar din 1999 este maistru. În prezent, conduce o formație de 30 de electricieni, bobinatori și sudori din cadrul atelierului de mecanică construcții, parte a diviziei amenajări.În cei 40 de ani de activitate, Caiali Pevat a fost un izvor de cunoștințe teoretice și practice pentru un număr uriaș de tineri. „Am format sute de lucrători și chiar studenți - afirmă maistrul. Mulți mă întâlnesc pe stradă și mă salută. Nu îi mai recunosc, dar ei îmi aduc aminte de împrejurările în care am lucrat împreună.”În formația pe care o conduce sunt oameni cu multă experiență în meserie. Cu toate acestea, este nevoie să-i pregătească pe mai departe. Industria construcțiilor de nave este un organism viu, în care se petrec continuu schimbări. Apar noi tipuri de nave, instalații și tehnologii noi.„Executăm nu doar lucrări de construcții noi, ci și de reparații. Acestea prezintă o diversitate și un grad de noutate superior celor de la construcții. De aceea, este nevoie să fiu mereu printre oameni, să le prezint listele de lucrări și planul de execuție, să le explic tehnologia de lucru și să mă conving că au înțeles. Anul trecut, aveam lucrătorii repartizați pe opt nave în aceeași lună. Zburam pe bicicletă de la o navă la alta, ca să fiu prezent la fiecare punct de lucru. Datorită seriozității cu care am tratat pregătirea oamenilor, în cei 40 de ani de activitate nu am avut vreun accident de muncă major în formațiile pe care le-am condus; doar mici tăieturi, lovituri” - relatează Caiali Pevat.În cadrul concursului de protecția muncii, inițiat de Sindicatul Liber al Navaliștilor, bobinatorul Aptula Mursel, din formația lui Caiali Pevat, s-a calificat în faza pe divizie, spune Marian Cocor, lider sindical la nivelul acestei structuri.„Meseria n-o mai pot învăța decât de la noi“Istoria maistrului mecanic Gheorghe Lupașcu este ase-mănătoare. A urmat cursurile Școlii Profesionale SNC, s-a angajat în 1976 în întreprindere, a adunat 27 de ani în funcția de șef de echipă, iar de 7 ani este maistru. „Am pregătit sute de lucrători. Unii dintre ei au ajuns până în Bahamas” - povestește Gheorghe Lupașcu.În prezent, conduce o formație de 21 de lucrători. Cel mai tânăr are 19 ani, iar cel mai vârstnic, 48 de ani. Jumătate dintre ei au sub 25 de ani.„Mulți dintre lucrătorii tineri au terminat licee de alt profil decât cel industrial: agricol, alimentație publică, ba chiar și ecologic. Când au pășit pe poarta șantierului, totul era nou pentru ei. Erau uimiți de ceea ce vedeau. Am reușit să fac buni meseriași din ei. A fost mult de muncă, dar au dat dovadă de interes și s-au străduit să învețe. Le-am spus de la prima întâlnire că școlile tehnice au dispărut și că meseria n-o mai pot învăța decât de la noi, constructorii de nave vechi, experimentați. Sunt foarte mulțumit de ei. În formația mea se învață continuu. Îmi instruiesc oamenii și îi testez la fiecare lucrare. Ca urmare, n-am avut rebuturi, lucrări întârziate, accidente. Suntem solicitați la toate lucrările complexe” - afirmă maistrul.Marius Vizireanu, șeful diviziei amenajări, mă asigură că instruirea la locul de muncă a celor 123 de lucrători din subordinea sa nu este de loc formală, fapt dovedit nu doar de performanțele în producție, dar și de rezultatele la testarea profesională anuală.„Maiștrii sunt interesați să-și pregătească foarte bine oamenii din subordine, pentru a nu avea probleme cu încadrarea în termenele de execuție, cu calitatea și pentru a evita accidentele” - afirmă Vizireanu.„Sunt copilul șantierului“În 2012, maistrul Marian Culea va împlini, la rândul său, 40 de ani de muncă în SNC. Viața sa de navalist a început tot în școala profesională a întreprinderii. „Sunt copilul șantierului” - spune el. Astăzi conduce 22 de mecanici și sudori, din cadrul atelierului de mecanică construcții. Formația e „bătrână”, dacă ai în vedere că plaja vârstelor se întinde de la 45 la 57 de ani.Ce ar mai putea să-i învețe maistrul pe muncitorii aceștia foarte experimentați, care mănâncă meserie pe pâine? „Practic, nu prea mai am ce să le transmit, dar teoretic, destul de multe. Sunt multe nave, lucrări și proceduri noi. Documentația trebuie prezentată, explicată, iar cunoștințele trebuie verificate. În meseria noastră, n-ai voie să lași nimic la voia întâmplării. Clienții sunt foarte exigenți și pretențioși. Au văzut multe șantiere navale și fac comparația cu modul lor de lucru. Buna pregătire a oamenilor și-a spus cuvântul întotdeauna și am realizat lucrări de calitate și mai devreme de termenul stabilit prin contract” - relatează Marian Culea.La întrebarea câți oameni a pregătit de-a lungul carierei, se scarpină în cap, vădit încurcat: „Nu pot răspunde la această întrebare, dar vă pot spune că mulți dintre cei pe care i-am învățat meserie au ajuns în Bahamas, în Dubai sau în echipele de service din marile flote ale lumii, prin intermediul firmelor de crewing.”