S-a prelungit termenul de depunere a proiectelor pentru instalarea tinerilor fermieri

prelungire masura 112

Este jenant ... Se face loc si proiectelor BAIETILOR DESTEPTI !!! Sa se tripleze si suma alocata daca tot aveti asa de multi bani neabsorbiti !!! In urma declaratiei : "" Pentru mine personal, și de asemenea pentru reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, tinerii reprezintă o categorie aparte pentru agricultură. Încercăm, prin toate mijloacele care ne stau la dispoziție, să-i încurajăm să dea viață satelor din România "" VA RUGAM DOMNULE MINISTRU SA MARITI SI SUMA ALOCATA CA SA FIE DREPTATE PENTRU TOATA LUMEA . Eu credeam ca am sanse reale sa ma incadrez cu punctajul meu , dar acum mi-am pierdut orice speranta si vreo 25.000 Ron imprumutati si investiti in acest proiect ...