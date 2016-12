S-a înfiinţat ITF Black Sea

S-a înființat ITF Black Sea

La începutul acestei săptămâni, Madison Meeting Room, din Istanbul, a fost gazda unei reuniuni istorice. Liderii sindicatelor navigatorilor din Bulgaria, Georgia, Israel, Rusia, România, Turcia și Ucraina s-au întâlnit pentru a pune bazele unui proiect comun: „Marea Neagră fără nave sub standard“.Prezent la Istanbul, în calitate de președinte al Sindicatului Liber al Navigatorilor din România și de inspector al Federației internaționale a Transportatorilor, Adrian Mihălcioiu a făcut, pentru cotidianul „Cuget Liber”, o amplă prezentare a reuniunii.Participanții au subliniat faptul că Marea Neagră este regiunea în care sunt încălcate toate convențiile maritime internaționale, în mod deosebit atunci când e vorba de navigația între porturile din zonă. Printre tipurile de abateri frecvente se numără:- prezența navelor dublu înregistrate, care arborează un pavilion sau altul, în funcție de interese;- utilizarea navelor fluviale în transportul maritim;- utilizarea în transportul internațional a vapoarelor care au drept de navigație doar în apele naționale;- acordarea permisiunii de a face transporturi internaționale pentru navele sub standard; - acordarea permisiunii de intrare sau de ieșire din porturi fără a se verifica încărcătura de la bord.Încălcarea frecventă a legislației internaționale pune în pericol echipajele, navele și porturile. De altfel, în această zonă, sunt frecvente accidentele de tot felul: poluări, pierderi de marfă, intrarea în black-out, eșuări și scufundări de nave. Porturile românești reprezintă o excepție. Au un alt standard, dar nu sunt lipsite de incidente. Marea Neagră are o piață a navlurilor (tarifelor de transport) ieftină, este o zonă de dumping, cu navigație sub standard și cu mari riscuri. În aceste condiții, pentru armatori este greu să facă profit.„Sindicatele au decis să acționeze pentru a schimba lucrurile. S-a înființat o structură sindicală regională sub titulatura: ITF Black Sea. Există structuri similare pentru America Latină și Asia-Pacific. Obiectivul ei este să determine respectarea normelor internaționale, cel puțin în procent de 30%, într-o primă fază. După intrarea în vigoare a Convenției Internaționale MLC 2006, va lupta pentru aplicarea în totalitate a prevederilor acesteia, în toate porturile de la Marea Neagră” - a declarat Mihălcioiu.Va fi instituit un circuit informațional conectat la ITF și care va cuprinde toate sindicatele din zonă. De asemenea, va fi organizat un sistem de control al navelor, cu sesizarea autorităților și acțiuni în instanță. ITF Black Sea va face presiuni asupra autorităților să își îndeplinească atribuțiile prevăzute de legislația națională și internațională.Noua structură sindicală are un comitet și un subcomitet de acțiune. Acesta din urmă va pregăti documentația privind inițiativa regională, pentru a fi aprobată de conducerea ITF.Participanții la reuniunea din Istanbul au dezbătut problema standardelor de muncă și de plată pentru zona Mării Negre. Ei propun conducerii ITF adoptarea unui tip de contract colectiv de muncă pentru navele care circulă numai în apele Mării Negre. Cerințele lui vor fi sub cele standard ale ITF. Contractul va asigura conformarea angajatorilor la MLC 2006, cei ce nu îl respectă urmând a fi scoși de pe piață. Un asemenea contract va avea efecte benefice, atât pentru echipaje, cât și pentru armatori. El va contribui la îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață pe mare, dar și la creșterea securității locurilor de muncă ale navigatorilor din țările riverane, afirmă liderul SLN.