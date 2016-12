S-a încheiat cea mai mare campanie de achiziţie seismică 3D din Marea Neagră

S-a încheiat cea mai mare campanie de achiziție seismică 3D din Marea Neagră

ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited (EMEPRL) și OMV Petrom au anunțat finaliza-rea cu succes a campaniei de achiziție seismică 3D pe blocul Neptun Deep, cea mai mare campanie de achiziție seismică 3D înre-gistrată în Marea Neagră, care a acoperit o suprafață de peste 6.000 de kilometri pătrați.Operatorul campaniei a fost OMV Petrom. În plus, cele două companii au procurat platforma de foraj Ocean Endeavor, pentru a relua forajul de explorare pe blocul offshore Neptun Deep, la finalul lui 2013 sau începutul lui 2014.Ocean Endeavor, deținută de compania Diamond Offshore Drilling Inc., este o platformă semi-submersibilă, proiectată să foreze în ape cu adâncimi de până la 2.400 de metri și o adâncime totală de foraj de până la 10.600 de metri. EMEPRL este operatorul programului de foraj pentru zona de mare adâncime a blocului Neptun. Datele colectate în timpul campaniei seismice și al programului de foraj de explorare vor fi folosite pentru a evalua dimensiunea și fezabilitatea comercială a descoperirii Domino, anunțată în 2012, dar și potențialul altor prospecte în blocul Neptun Deep.EMEPRL și OMV Petrom se așteaptă să investească până la 1 miliard de dolari în programul de explorare, care cuprinde campania de achiziție seismică 3D în prezent finalizată și forajul suplimentar de explorare și evaluare.