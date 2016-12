S-a ieftinit benzina! Vezi cu cât

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Carburanții auto vânduți de Petrom, cea mai mare companie de pe piață, s-au ieftinit în două rânduri în ultima săptămâna și jumătate. Prețurile au scăzut și sub 5,2 lei, potrivit Money.ro. Prețurile la benzină și motorină vândute în rețeaua Petrom au coborât sub nivelul de 5,3 lei pe litru, la unele stații. Din 12 august, compania a ieftinit cu 10 bani litrul de benzină și cu 11 bani cel de motorină asta după ce, cu o săptămână în urmă coborâse prețurile cu 11, respectiv 7 bani.După ieftinirea de vineri, în unele stații din București ale Petrom prețurile au coborât sub nivelul de 5,30 lei la benzină și sub 5,20 la motorină Astfel, spre exemplu, stația Petrom de pe strada Sibiu (zona Drumul Taberei) vinde un litru de benzină 95 cu 5,28 lei, iar un litru de motorină Euro Diesel 5 cu 5, 19 lei. Amintim că prețurile la stațiile Petrom diferă de la o zonă la alta.Petrom a coborât prețurile în urma scăderii cotațiilor internaționale ale țițeiului, prețul pe piața din New York coborând până spre 80 de dolari barilul.